Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de saat 15.00'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.

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