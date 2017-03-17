Son dakika... 31 bölgede başlatıldı! Hedef 400

Tunceli'de 400 civarında örgüt üyesinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Merkez, Nazimiye, Ovacık, Hozat ve Pülümür ilçelerine bağlı 31 bölge, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Tunceli genelinde PKK ile birlikte kırsal alanda silahlı faaliyet yürüten TKP/ML TİKKO, MLKP ve MKP HKO örgütlerine karşı başlatılan operasyonlar kapsamında Tunceli kırsal alanında barındıkları tahmin edilen 400 civarında örgüt üyesinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar nedeniyle sivil vatandaşların zarar görmemesi için il merkezi ve Hozat, Pülümür, Ovacık ve Nazimiye olmak üzere 4 ilçedeki toplam 31 bölgede 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Tunceli Valiliği’nden, konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, aşağıda koordinat bilgileri yazılı Tunceli İli; Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye İlçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölgede 17 Mart 2017- 31 Mart 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir.Halkımızın can ve mal güvenliği için; Özel Güvenlik Bölgelerine, Mülki Amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.

Açıklamada, özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölgelerin isimleri şöyle sıralandı: "İl merkezinde, Bali deresi, kurutlu deresi, Gözlek-Seperteki bölgesi, Kutlu bölgesi, Ahpanos vadisi , Sal deresi, Laç deresi, Ovacık ilçesinde; Eroğlu Mahallesi, Mercan Dağları, Kıran deresi, Kinikan Tepe, Golan Yaylası, Eğreci mahallesi, Dülbektaşı, Karaoğlan dağı, Yarpuzlu mahallesi, Alisırtı Gecidi, Dalav Yaylası, Karagöl yaylası, Kurugöl yaylası,, Bastır yaylası, Kurt yaylası, Çeşme yaylası, Yel yaylası, Ganikastik, Çığırlı yaylası, Karadere, Nazimiye ilçesinde; Tavuklu, Doğantaş köyleri bölgesi, Dokuzkaya köyü Pülümür ilçesinde; Yoncalı yaylası,, Sarıgül yaylası ve Hozat ilçesinde; Kinzir Ormanları."