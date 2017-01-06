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Son dakika: 3 yeni KHK yayınlandı

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Son dakika: 3 yeni KHK yayınlandı
Son dakika gelişmesi yaşandı. Üç yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınlandı.679 sayılı KHK ile Danıştay'dan 8 kişi ihraç edildi.

Adalet Bakanlığı'ndan bin 699 kişi ihraç edildi.

Emniyet'ten 2 bin 687 kişi ihraç edildi.

Diyanet'ten 135 personel ihraç edildi.

Deniz Kuvvetleri'nden 149 asker ihraç edildi.

Hava Kuvvetleri'nden 164  asker ihraç edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan 836 kişi ihraç edildi.

649 Akademisyen ihraç edildi.

20 ilde 83 dernek kapatıldı.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan 1 kişi ihraç edildi.

Özel güvenliğe silah yetkisi düzenleniyor.

Polise, sanal ortamda işlenen suçlarda internet  abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşma, sanal ortamda araştırma yapma yetkisi  verildi.

İlkokul mezunu uzman erbaş olabilecek.

Kamu kurumlarından 2 bin 853 kişi ihraç edildi.

Başarılı askerlere 3 güne kadar ek izin verilecek                       

Görevden ilişiği kesilen korucular operasyon için geri çağrılabilecek.                      

Kayıp çocukların bulunması için polis banka hareketlerini izleyebilecek.

Terör ve kaçakçılık suçlarından el konulan silah ve mühimmat TSK'ya tahsis edilebilecek.

Özel güvenlik  görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak.

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