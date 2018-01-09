Son 44 yılın en kötüsü

Sonbahar ve kış aylarında beklenen yağışlar düşmedi, barajlar kurudu. Bahar ayları için şimdiden alarm zilleri çalmaya başladı. Türkiye genelinde son 44 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Bakan Eroğlu, geçtiğimiz günlerde 2017'nin son 44 yılın en kurak yılı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu da geçtiğimiz günlerde kuraklık sorunundan bahsederken 2017’nin son 44 yılın en kurak yılı olduğunu açıklamıştı. Bakan Eroğlu, ''Türkiye su zengini değildir. Yağışlar gerçekten çok düştü'' demişti.

Kahramanmaraş’ta barajlardaki doluluk oranı bölgenin yeterli yağış almaması nedeniyle ciddi oranda düştü. Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, yüzde 8’lik doluluk oranıyla Ayvalı Barajı’nın ileriki günlerde yaşanabilecek kuraklığın en büyük kanıtı olduğuna dikkat çekerek, çiftçiler başta olmak üzere vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

SİVAS

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, havaların yağışsız gitmesi halinde bahar mevsiminde tarım arazilerinin sulanmasında kullanacak su bulamayacaklarını söyledi.

Baraj ve göletlerde su seviyesinin düştüğü, ırmak ve nehirlerin kuruduğu Sivas’ta 2018 yılında kuraklık yaşanmasından endişe ediliyor. Sivas’ta yaz aylarında bazı sulama ve içme suyu barajlarında doluluk oranı dörtte bir oranına gerilirken Koru nehri, Tecer ırmağı ve Karacalar barajı su verilemediği için kurumuştu. Şimdi de Yıldız beldesinde bulunan sulama göleti kuruma aşamasına geldi. Göl kenarında bulunan sedef ağaçlarının gövdesinde geçmişten kalan su izleri, göletteki kuraklığının boyutlarını ortaya koydu.