Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, önceki gün Bebek Lucca'daydı.
Çıkışta soruları yanıtlayan çift “Arkadaşlarımızın yanına uğradık, çok geç olmadan da eve dönmek istedik. Her şey yolunda, bebeğimizi kucağımıza almamıza 4 ay kaldı” dedi.
Fahriye Evcen'in belirgin karnı dikkat çekti.Uzun bir süredir Almanya'da olan ünlü çift geçtiğimiz hafta Türkiye'ye dönmüştü.
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Son 4 ay ünlü çift'in bebek heyecanı
Burak özçivitle evlendikten sonra ekranlara uzaklaşan fahriye evcen'in 5 ay önce hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bir süredir Almanyada olan çift önce ki gün Bebek Luca da objektiflere takıldı. Gazeteciler'in sorularını yanıtlayan ikili 4 ay kaldı heyecanlı
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, önceki gün Bebek Lucca'daydı.
Etiketler: fahriyeevcen, buraközçivit, aşk, bebek, almanya, luca
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