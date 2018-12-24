Son 4 ay ünlü çift'in bebek heyecanı

Burak özçivitle evlendikten sonra ekranlara uzaklaşan fahriye evcen'in 5 ay önce hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bir süredir Almanyada olan çift önce ki gün Bebek Luca da objektiflere takıldı. Gazeteciler'in sorularını yanıtlayan ikili 4 ay kaldı heyecanlı

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, önceki gün Bebek Lucca'daydı.

Çıkışta soruları yanıtlayan çift “Arkadaşlarımızın yanına uğradık, çok geç olmadan da eve dönmek istedik. Her şey yolunda, bebeğimizi kucağımıza almamıza 4 ay kaldı” dedi.

Fahriye Evcen'in belirgin karnı dikkat çekti.Uzun bir süredir Almanya'da olan ünlü çift geçtiğimiz hafta Türkiye'ye dönmüştü.