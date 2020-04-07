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SON DAKİKAFlaş... Flaş... Sağlık Bakanlığından Son Dakika Açıklaması!

Son 24 saatte hiç ölüm yok

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Son 24 saatte hiç ölüm yok
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saat içinde ülkede 32 yeni vaka tespit edildiğini ve corona virüsüne bağlı ölüm sayısının sıfır olduğunu duyurdu.

 Ocak ayından beri ilk kez bir ölümün yaşanmadığı açıklandı. Öte yandan ABD'de de salgının en çok etkilediği bölgelerin başında gelen New York'ta vaka eğiminin düzleştiği açıklandı.

Corona virüsü vaka sayısı dünya çapında 1.3 milyonu geçerken, hastalığa bağlı ölüm sayısı da 74 bini geçti…

Fakat salgının belirtilerini ilk kez gösteren ve corona virüsünün merkez üssü olarak bilinen Çin’den gelen bir açıklama uluslararası kamuoyuna umut ışığı oldu.

Fransız haber ajansı AFP, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun her gün açıkladığı “son 24 saatin bilançosu”nda umut verici bir detaya dikkat çekti. Toplam 81.740 vakanın olduğu ve 3.300’den fazla insanın yaşamını yitirdiği corona virüsünden dolayı ülkede son 24 saatte kimsenin ölmediği ortaya çıktı.

Çinli yetkililer 32 yeni doğrulanmış vaka olduğunu açıklarken, bunların hepsinin yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

AFP, Çin yönetiminin Ocak ayından beri paylaştığı verilere göre ilk kez sıfır ölümün olduğu bir gün yaşandığını hatırlattı.

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