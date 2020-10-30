  • BIST 1.112
  • Altın 506,678
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAFAD: Sakın eve girmeyin!

Son 24 saatte 5 sağlık çalışanı coronadan yaşamını yitirdi

»
Son 24 saatte 5 sağlık çalışanı coronadan yaşamını yitirdi
Dr. Burhan Yürütücü, Dr. Engin Türkmen, Dr. Hasan Tepeçınar, Leyla Çiçek ile Ahmet Erkuş Covid-19 nedeniyle son 24 saatte yaşamını yitiren sağlık çalışanları olarak açıklandı. Ölümlere dikkat çeken Ankara Tabip Odası, "Tarama testi, yeterli koruyucu ekipm

Ankara Tabip Odası, son 24 saatte 5 sağlık çalışanının corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, ‘Ölüyoruz, Tükeniyoruz’ dedi.

Dr. Burhan Yürütücü, Dr. Engin Türkmen, Dr. Hasan Tepeçınar, Leyla Çiçek ile Ahmet Erkuş’un son 24 saatte corona virüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları olarak açıklanmıştı.

Ankara Tabip Odası bu ölümlere dikkat çekerek, “Rakam değil, can! Tarama testi, yeterli koruyucu ekipman beklerken izin yasağı, istifa, emekli olma engeliyle karşılaşan sağlıkçılar ölmeye tükenmeye devam ediyor” dedi. Ankara Tabip Odası’nın mesajında ‘Sağlıkçının Canı Yok Mu’, ‘Ölüyoruz, ‘Tükeniyoruz’ ifadelerine yer verildi.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Maviyle yeşili birleştiren rota Dilek Yarımadası24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:55
  • Emzirme döneminde kilo almamak için beslenme önerileri24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:39
  • Vakaların arttığı Şanlıurfa’da ekipler alarma geçti23 Temmuz 2020 Perşembe 17:27
  • Covid-19 11'inci Günden Sonra Bulaşıcı Değil25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:24
  • 'Haziran Ortasından İtibaren Bir Düşüş Bekliyoruz'22 Mayıs 2020 Cuma 10:42
  • Erciyes Üniversitesi'nden Aşı Açıklaması20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:39
  • Küçük Bir İhmal Tüm Türkiye'yi Etkileyebilir20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:10
  • O Uygulama İstanbul'da Resmen Başladı!10 Nisan 2020 Cuma 17:20
  • Kanser Olacağınız Yıllar Önceden Belli Olacak07 Şubat 2020 Cuma 11:24
  • Yeni Virüs Can Alıyor21 Ocak 2020 Salı 11:57
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim