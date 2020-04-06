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Son 24 Saatte 20.065 Test Yapıldı

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Son 24 Saatte 20.065 Test Yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı.

Bakan Koca, bugün yapılan 20 bin 65 testten 3 bin 135'inin pozitif çıktığını, salgın nedeniyle 73 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve bugün iyileşen hasta sayısının ise 256 olduğunu açıkladı. Salgında yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 574'e yükseldi.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde de yer alan tabloya göre; bugün yapılan 20 bin 65 testten 3 bin 135'i pozitif çıktı. Koronavirüs salgınında 73 kişi daha yaşamını yitirirken, bugün iyileşen hasta sayısı ise 256 oldu. Tabloda, toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, toplam vefat sayısı 574, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1381, toplam entübe hasta sayısı 935, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1042 olarak açıklandı.

Bakan Koca ise, "Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız bini geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

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