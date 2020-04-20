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Son 24 Saatin Verilerini Açıkladı

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Son 24 Saatin Verilerini Açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan 35 bin 344 testten 3 bin 977'si pozitif çıktı, 127 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise, 2 bin 17'ye yükseldi.


Son dakika haberi... Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 35 bin 344 testten 3 bin 977'si pozitif çıktı, 127 kişi hayatını kaybetti, 1523 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 634 bin 277, toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam vefat sayısı 2 bin 17, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1922, toplam entübe hasta sayısı 1031, toplam iyileşen hasta sayısı ise 11 bin 976 olarak yer aldı.

'2 GÜCÜMÜZ VAR; TEDBİR, TEDAVİ’

Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın" mesajını paylaştı.

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