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SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

Somali'de büyük patlama!

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Somali'de büyük patlama!
Somali'nin başkenti Mogadişu'da ilk patlamanın ardından silah sesleri duyuldu, peşinden ikinci ve üçüncü patlama geldi.

Patlamalar sırasında bir toplu taşıma aracında seyahat eden 17 kişi öldü, can kaybının artacağı açıklandı.
Afrika ülkesi Somali'nin başkenti Mogadişu peş peşe şiddetli patlamalarla sarsıldı.

Reuters haber ajansına bilgi veren görgü tanıkları, ilk patlamayı ağır silah seslerinin izlediğini aktarıyor. Dakikalar sonra ikinci ve üçüncü patlamalar gerçekleşti.

Yerel kaynaklar, patlamaların Hayat Hotel önünde meydana geldiğini bildiriyor. İntihar bombacıları, patlayıcı yüklü iki araçla otele geldi.
En az 17 kişinin can verdiği saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Somalili yetkililer, otel önünden geçen toplu taşıma aracındaki yolcuların yaşamını yitirdiğini ve can kaybının artacağını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde, gökyüzüne yoğun bir beyaz dumanın yükseldiği görülüyor. Devamında ise dumanın rengi siyaha dönüyor.

Yıllardır Somali'yi kan gölüne çeviren terör örgütü Eş Şebab, son iki ayda otel, restoran ve belediye binalarını hedef alan saldırılar düzenledi. Bomba yüklü araçların kullanıldığı saldırılarda en az 20 kişinin yaşamını yitirdi.

Eş Şebab'ın geçen yılki saldırılarında 1000'den fazla insan can vermişti. Örgüt, El Kaide'nin ülkedeki uzantısı konumunda.

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