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Somali'de bombalı araçla saldırı: 6'sı Türk vatandaşı 15 kişi yaralandı

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Somali'de bombalı araçla saldırı: 6'sı Türk vatandaşı 15 kişi yaralandı
Somali'nin başkenti Mogadişu yakınlarında Afgoye kentinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda Türk inşaat şirketinde çalışan mühendisler ve Somali polisi hedef alındı. Olayda can kaybı bulunmazken, Sağlık Bakanı tarafından yapılan son açıklamaya

Somali'de bombalı bir araç Türk mühendislerin ve Somali polisinin bulunduğu lokantanın olduğu alana girdi. Can kaybının bulunmadığı saldırıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 6'sı Türk vatandaşı 15 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu belirtiliyor.

Bombalı saldırı başkent Mogadişu'nun kuzeybatısında bulunan Afgoye kentinde Türk mühendislerin ve Somali polislerinin öğle yemeği yediği sırada gerçekleşti. Saldırının yaşandığı Afgoye, terör örgütü El-Şebab'ın etkin olduğu bir kent olarak biliniyor.

El-Şebab'tan iki saldırı

Saldırıyı üslenen bir grup olmadı. Ayrıca Somali haber portalı Garowe Online, Mogadişu'nun yakınlarında El-Şebab terör örgütü (El Kaide terör örgütünün bir parçası) üyeleri tarafından iki saldırının gerçekleştirildiği bilgisinin ordu tarafından doğruladığını bildirdi.

Üst düzey SNA (Somali Ulusal Ordusu) yetkilisi Osman Aden haber portalına, "Kasabaya saldırdılar ve güçlerimiz anında yanıt verdi. Terör örgütü militanları askeri güçlerimiz tarafından yenilmeden önce saldırı bir süre devam etti" dedi.

Portala göre, terör örgütü üyeleri ilk saldırılarını cuma sabahı erken saatlerde Orta Shabelle bölgesindeki Hacı Ali kasabası yakınlarındaki bir köyde gerçekleştirdi.

Saldırı geri püskürtüldü. Çatışmada en az 16 El Şebab üyesi öldürüldü.

Terör örgütü yaptığı saldırılarla bölgede altyapı ve yol çalışmalarını üstlenen Türk firmalarını hedef alıyor.  Somali'nin başkenti Mogadişu'da 28 Aralık tarihinde bomba yüklü araçla düzenlenen bir başka saldırıda 2'si Türk vatandaşı olmak üzere 90 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlenmişti.

Mili Savunma Bakanlığı'ndan saldırıyı kınayan bir açıklam geldi. Açıklmada 'Somali'de masum sivilleri hedef alan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz' ifadesi kullanıldı.

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