  • BIST 94.597
  • Altın 190,776
  • Dolar 4,7344
  • Euro 5,5549
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKüçük Ufuk'un otopsi raporu açıklandı

Soma davasında cezalar belli oldu

»
Soma davasında cezalar belli oldu
Soma davasında Can Gürkan 15 yıl, Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, Akın Çelik 18 yıl 6 ay, İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar verildi.

VERİLEN CEZALAR
Tutuklu sanıklar Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Mağdur avukatları kararlar açıklandıktan sonra “taksir dediniz değil mi sayın hakim” diye sordular.

Mahkeme başkanı bu soruya “evet” cevabını verdi.

“Bu karar heyetinize aittir biz artık ailelerin yanındayız diyen” mağdur avukatları alkışlayarak salonu terk ettiler.

Bu arada salon karıştı, aileler ve bazı mağdur avukatları fenalaştı. Mahkemeye 10 dakika ara verildi.

Fenalık geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 Temmuz'da İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz10 Temmuz 2018 Salı 17:39
  • İşte Beştepe'deki törene katılan ünlüler10 Temmuz 2018 Salı 16:24
  • Ziya Hoca'nın Milli Eğitim Bakanlığına gelmesi herkesi sevindirdi10 Temmuz 2018 Salı 14:47
  • Takviye Hazır Kuvvet personelinin kıyafeti belli oldu10 Temmuz 2018 Salı 14:43
  • Kaybolan küçük Nursena bulundu10 Temmuz 2018 Salı 14:36
  • Küçük Ufuk'un otopsi raporu açıklandı10 Temmuz 2018 Salı 14:17
  • Başkan Erdoğan Azerbaycan'da10 Temmuz 2018 Salı 14:07
  • Fatih Altaylı'dan bomba iddia!10 Temmuz 2018 Salı 13:28
  • Alanlar gramla satın alabiliyor10 Temmuz 2018 Salı 13:25
  • Bakırköy'de korkunç görüntü!10 Temmuz 2018 Salı 13:23
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim