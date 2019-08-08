  • BIST 98.076
  • Altın 264,574
  • Dolar 5,4909
  • Euro 6,1510
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL'A AYAK BASTI!

SOKAKTA KURBAN KESENE CEZA!

»
SOKAKTA KURBAN KESENE CEZA!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, belediyelerin gösterdiği yerler dışında park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri ve meydan gibi umuma açık yerlerde kurban satışı ve kesimi yapanlara 287 lira idari para cezası verileceği bildirildi.

Vatan.com.tr'nin haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, belediyelerin gösterdiği yerler dışında park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri ve meydan gibi umuma açık yerlerde kurban satışı ve kesimi yapılması, kurban kesim yerlerinde önlem alınmadan kurban atıklarının toprağa ve suya verilmesi halinde idari para cezaları uygulanacağı bildirildi.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • CEP TELEFONUNDAN KURBANLIK SATIYOR08 Ağustos 2019 Perşembe 13:04
  • TARIM BAKANI, AYÇİÇEĞİ FİYATINI AÇIKLADI!08 Ağustos 2019 Perşembe 12:58
  • ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞİ ZOR!08 Ağustos 2019 Perşembe 12:50
  • GÖNÜL YAZAR'DAN AŞK İTİRAFI!08 Ağustos 2019 Perşembe 12:43
  • KYLİE JENNER'A SEVGİLİSİNDEN JEST08 Ağustos 2019 Perşembe 12:36
  • KENDİ'DEN ANİ SEYAHAT KARARI!08 Ağustos 2019 Perşembe 12:27
  • ALİ BABACAN, YENİ PARTİYİ RESMEN DUYURDU!08 Ağustos 2019 Perşembe 12:20
  • BAYRAMDA NEREDE KONAKLAMAK DAHA UCUZ?08 Ağustos 2019 Perşembe 12:07
  • İZMİR'DE DEPREM OLDU!08 Ağustos 2019 Perşembe 11:53
  • AYHAN SİCİMOĞLU, YÜKSEK SESTEN ŞİKAYET ETTİ!08 Ağustos 2019 Perşembe 11:44
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim