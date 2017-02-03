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Sokakta Kalan Askere Genelkurmay Sahip Çıktı

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Sokakta Kalan Askere Genelkurmay Sahip Çıktı
İzmir'de askerlik yaparken rahatsızlığı nedeniyle hava değişimine gönderilen ancak kimsesi olmadığı için sokaklarda kalmaya başlayan askere Genelkurmay sahip çıktı.

Mersin'de kimsesi ve kalacak yeri olmayan 23 yaşındaki İsmail Tutkun, askerlik görevini yaparken sol el parmağındaki rahatsızlık nedeniyle hava değişimine gönderilince sokakta kaldı. Haberi sozcu.com.tr'de okur okumaz Tutkun'a ulaşan komutanları 'Birliğine gel, istirahatını burada yap. Birlik senin yuvandır' diyerek kucak açtı.

GİDECEK HİÇBİR YERİ YOK

Gidecek yeri olmadığı için sokakta kalan hava değişimdeki er İsmail Tutkun'a  Genelkurmay Başkanlığı sahip çıktı. Komutanları İsmail Tutkun ile bağlantı kurup yeni birliğine gelmesini, bunun için ne gerekiyorsa yapılacağını bildirdi. Ancak Tutkun bir süre  Mersin'de kalmak istediğini kendisine kalacak yer ayarlanmaya çalışıldığını söyledi.


GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, DERHAL MÜDAHALE ETTİ

İsmail Tutkun ile ilgili haberin sozcu.com.tr'de yayınlanması üzerine askerin bağlı bulunduğu  Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı ve  Genelkurmay Başkanlığı derhal konuya müdahale etti. Askeri yetkililer  Sözcü'ye şunları söyledi:

"Acemi er eğitimin  Amasya'da 22.  Piyade Er Eğitim Alayı'nda tamamlayan Tutkun, usta birliği olan  Bergama Tank Tabur Komutanlığı'na gitmeden 10 günlük yol izninde bulunduğu sırada doktora giderek hava değişimi aldı. Böylece Tutkun eski birliğinden ayrılıp yeni birliğine katılmadı.  Bergama'daki komutanlığı arayıp hava değişimi aldığını bildirdi.

BERGAMA TANK TABUR KOMUTANI BİZZAT ARADI

Tutkun'un kalacak yeri olmadığına ilişkin haberler üzerine  Bergama Tank Tabur Komutanı bizzat İsmail Tutkun'u aradı, birliğe gelmesini, tedavisinin burada devam edeceğini, herhangi bir sıkıntısının olmayacağını söyledi.

Ancak İsmail Tutkun, şu anda yeni birliğime gitme konusunda isteksiz davrandı ve  Mersin'de kalacak yer ayarlamaya çalıştığını söyledi. Buna rağmen komutanı yol parası ve harçlık gönderebileceklerini ve  Bergama'ya gelmesi konusunda ısrarcı oldular.
Dağıtım izninde rapor alan ve yeni birliğine katılmayan İsmail Tutkun'un durumuyla ilgili askeri makamlar yakından ilgilenmekte. Erimizin sokakta kalması diye bir şey söz konusu değil. Birlik onun yuvasıdır"

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