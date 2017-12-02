Sokakta Aşka Geldi

Önceki gecce Ortaköy'deki bir mekana giden Serdar Ortaç ve eşi Chloe, mekan çıkışı araçlarını beklerken aşka geldi.

Geç saatlere kadar eğlenen çift, mekan çıkışı araçlarını beklerken aşka geldi, sıkı sıkı birbirine sarıldı. O romantik anlar objektife böyle yansıdı.