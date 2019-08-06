SOKAK ORTASINDA TARİKAT DÜELLOSU

İzmir'de iki tarikat sokak ortasında düello yaptı. Menzil cemaati ile bu cemaati hedef alan Vasat Kitabevi grubunun arasında sosyal medyada başlayan tartışma sokağa taşındı. Bir anda büyüyen kavgada silah ve bıçaklar kullanıldı.

İzmir’de, Vasat Kitabevi grubu çatısı altında faaliyet gösteren Selefi cemaatlideri Ebu Haris'in, Menzil cemaatine yönelik suçlamaları büyük bir kavganın fitilini ateşledi. Yayınladığı videolarda Menzil cemaatini "şirk" ile suçlayan Haris, daha önce Menzil dergahına devam eden, daha sonra ise bu gruptan ayrılarak Ebu Haris’e biat eden müritlerinin röportajlarını yayınladı.Ebu Haris, bu olay üzerine kendisine Menzil cemaatinden bazı kişiler tarafından, "Sen beni bir ara bakayım, dinsiz imansız. Seni bulursam… kazık sokarım. Sen benim kutsalıma, mürşidime küfredeceksin haklı sen olacaksın!" şeklinde bazı mesajlar gönderildiğini iddia etti.

ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Menzil cemaatini hedef alan bu videoların büyük yankı uyandırması ve karşılıklı tehdit ve hakaretler üzerine, iki gruba bağlı şahıslar İzmir'de kozlarını paylaşmak üzere buluştu.

Buluşmada bir "münazara" yapılmadığı gibi, silah ve bıçaklar kullanıldı. Ebu Haris yanında getirdiği beylik tabancası ile etrafa ateş açmaya başladı. Kavganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerine göre, kavga sırasında gruptan bazı kişler de bıçak çekerek hasımlaran saldırdı.

Olay polisin müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden adli makamlara intikal ettirildi.

MENZİL CEMAATİNİ SUÇLADI!

Ebu Haris silahlı çatışma sonrasında yeni bir video yayınlayarak kendisini ve cemaatini savundu. Haris'in kendisini savunduğu açıklama şu şekilde;

Kaynak: Medyafaresi.com