Sokak kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 2-7 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 37 bin 614 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

Artışa geçen koronavirüs vakaları, ilave tedbirleri gündeme getirdi.

Böylelikle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında da geçerli hale geldi.

İçişleri Bakanlığı da bu kısıtlamalara ilişkin 5 günlük raporu açıkladı.

37 BİN 614 KİŞİYE ADLİ VE İDARİ İŞLEM

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, kısıtlama ihlalinde bulunan 37 bin 614 kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı belirtildi.

"VATANDAŞLARIMIZ BÜYÜK ORANDA UYUM SAĞLADI"

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. İlkini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 2 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 4 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

"NORMALLEŞMENİN TEK YOLU KURALLARA HARFİYEN UYMAK"

kuralına harfiyen uymaktan geçmektedir. Unutmamalıyız ki kendimizi ve sevdiklerimizi koronavirüsten korumanın ve hayatın her alanda normalleşmesinin tek yolu; temizlik, maske ve mesafe Koronavirüsle mücadelede rehavete kapılmadan, kurallara uymaya devam etmeliyiz. Aziz Milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."