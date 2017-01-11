Sokak hayvanıysan üşümeyeceksin!

“Allah hayvanları sokakta yaşamak için yaratmıştır, onlar karda, soğukta üşümez, hasta olmaz, donmaz” yalanına inananlara şunları diyeceğim.

Sen de atkı, bere, montla yaratılmadın, soğuğu görünce lahana gibi giyinme o zaman!

Hatta sokakta yaşamayı dene, üşüyünce kaloriferinin yanına, şömine başına, sıcacık evine koşma...

Yapabiliyor musun!

Biz nasıl üşüyorsak sokaktaki kediler, köpekler, kuşlar da üşüyor, sevgili okurlar.

Ve özellikle yavru, hasta ve yaşlı olanlar sıklıkla beslenmediklerinde, sığınacak yer bulamadıklarında dondurucu soğuğa çok fazla dayanmıyor.

Bu yüzden korkunç hava koşullarında sokak hayvanlarını besleyelim, mümkünse geçici olarak evimize, apartmanımıza alalım diye çağrılarda bulunduk.

Ben üç kedi daha aldım eve, HAÇİKO derneği avukatı Serdar Uluç apartmana bir kedi aldı, HAÇİKO genel koordinatörü Okan Oflaz bir kedi misafir etti.

Cosmopolitan Genel Yayın Yönetmeni Özlem Kotan insta story’de paylaştı, kuşlar için makarna pişirdi, sokak kedilerine de yemek götürdü.

Soğukta donmasın diye mağazaya kedi aldığı için Oysho’yu protesto edenleri protesto eden hayvanseverler o kadar

fazlaydı ki.

Pelin Çift, Twitter hesabından kapıdan içeri alıp beslediği kedinin fotoğrafını paylaştı.

YAYSAT Avcılar baş bayii Murat Ülküer, gazete dağıtan kamyonlarına mama da yükledi ve sokak hayvanlarının beslenme noktalarına bıraktı.

Bakırköy Atrium AVM, sokak köpeklerine kartonlardan yatak yaptı, üzerlerini de örttü.

Müze gibiydi AVM’nin önü, fotoğraf çekip paylaşan paylaşana.

Güzel bir ülkede yaşıyoruz dedim tüm bunları görünce, umutlandım yine.

Ya belediyeler?

Kar kış kıyamette belediyelere çok iş düştü tabii.

Ama biz HAÇİKO olarak şunu da sorguladık... “Hizmetinizdeyiz, yolları açtık, tuzlama yaptık”la olmaz, “Sokak hayvanları için ne yapıyorsunuz?” dedik.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Biz sıcacık evlerimizde otururken, sokaktaki canlar açlık, soğuk ve susuzlukla boğuşmakta, lütfen onlara yardım edelim” çağrısı yaparak, pek çok kişiye ve kuruma öncülük etti.

Belediye ekiplerinin sokak hayvanları için de çalışma yaptığını, sığınak ve mama sağladıklarını yazan belediyeler şunlar oldu:

İBB, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çankaya, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Nilüfer, Şişli, Sarıyer, Sultangazi, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar...

Hepsinin çalışanlarına, emekçilerine ve başkanlarına teşekkür ediyorum.

Atatürk Üniversitesi’ne

Yukarıda okuduğunuz güzel şeyler olurken, maalesef bunlar da oldu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi, koridorları kirletiyor dedikleri üç kediyi kent merkezinden 40 kilometre uzağa bıraktı.

Kedilere bakan Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Dinç, kedilerin eksi 30 derecede sokağa atılmasına tepki gösterdi.

Üniversite yetkilileri burayı okuyup insafa gelir, kedileri geri getirir ve fotoğraflarını atarlar belki bana.

Ben de bir teşekkür yazısı yazarım.

Bir şikayet daha: Alper Aslan’ın sokak hayvanlarına ayırdığı mamalar Ataşehir’de Güldehan Apartman’ın önünü temizleyen şahıs tarafından kaldırıldı.

Güldehan Apartmanı sakinlerine şimdi bir görev düşüyor.

Mama almak ve aynı görevliye o mamaları aldığı yere bırakmasını, biraz da hayvanları sevmesini söylemek!