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Sokağa Çıkma Yasağının İlk Saatlerinde İstanbul Boş Kaldı

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Sokağa Çıkma Yasağının İlk Saatlerinde İstanbul Boş Kaldı
Corona virüs nedeniyle hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirilirken, İstanbul’da yollar adeta bomboş kaldı, trafik yüzde 9’a kadar düştü.

Corona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yeniden ilan edilmişti. 2 gün boyunca sürecek kısıtlamanın saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle İstanbul sokakları ve yollar boş kaldı.

İki kıtayı birbirine bağlayan ve çok sayıda vatandaşın geçiş yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile E-5 Karoyulu, Vatan Caddesi gibi birçok yol da sokağa çıkma kısıtlamasıyla adeta boş kaldı.

Köprüden çok az sayıda aracın geçiş yaptığı görünürken köprü geçişlerinde ve birçok noktada polisin kontrol yaptığı da gözlendi. Öte yandan trafiğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulaması üzerinde yüzde 9’a kadar düştüğü görüldü.

Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın kullandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı. Köprüden çok az sayıda otomobilin geçiş yaptığı görüldü. Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

 

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