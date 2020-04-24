Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar yine boş kaldı. Haliç Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.
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Sokağa Çıkma Yasağını İkinci Gününde Yollar Boş Kaldı
İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yollar boş kaldı.
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- 12:35 - Dünya Genelinde Ölü Sayısı 191 bini Geçti
- 12:07 - Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti
- 11:10 - DSÖ'den Kötü Haber Geldi: Etkisi Yok
- 11:02 - İddianameden şoke eden detaylar
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- 12:46 - DSÖ'den Heyecanlandıran Aşı Açıklaması
- 12:43 - Hadise Kaan Aşkını Artık Gizlemiyor
- 10:59 - 22 Nisan 2020 Reyting Sonuçları
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