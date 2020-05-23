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Sokağa Çıkma Kısıtlamasının İlk Gününde Sokaklar Boş Kaldı

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Sokağa Çıkma Kısıtlamasının İlk Gününde Sokaklar Boş Kaldı
4 gün boyunca devam edecek kısıtlama sürecinin ilk gününde İstanbul boş kaldı. Ramazan Bayramı Arefesinin olduğu bugünde yollarda trafik olmadığı görüldü.

Corona virüs (COVİD-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00’da Türkiye’nin 81 ilinde başlamıştı.

Ramazan Bayramı sebebiyle ülke içi hareketliliğin yaşanmaması için ilan edilen 4 günlük kısıtlamanın amacı virüsü sona erdirmek.

Bu kapsamda kısıtlamanın ilk günü olan Arefe Gününde, İstanbul büyük bir sessizliğe gömüldü. 

81 İLDE KISITLAMA BAŞLADI


Kısıtlama dışında kalan ve işe gitmek zorunda olan vatandaşların sabah saatlerinde yollara düştükleri görüldü.

Toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda olan vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri görüldü. 

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