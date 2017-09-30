Carey'nin, henüz 30 yaşındayken kendi elleriyle yaşamına son veren eski sevgilisi Cathriona White'ın yeni ortaya çıkarılan notları aktörü zor durumda bıraktı. Cathriona White'ın ailesinin avukatları tarafından genç kadının ipad'inde yeni ortaya çıkarılan not, 8 Nisan 2013'te yani intihardan iki yıl önce yazılmış.
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ŞOK! JIM CARREY SEVGİLİSİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU!
Ünlü oyuncu Jim Carrey'in, 2015 yılında intihar eden eski sevgilisinin ölümünden iki yıl önce yazdığı notlar ortaya çıktı. Bu notlarda genç kadının Carrey hakkında "Benim hayatımı mahvetti" diye yazdığı belirtiliyor.
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