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Şok İtiraf!

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Şok İtiraf!
Samimi tavırları ve fiziğiyle dikkatleri sadece ülkesi Arjantin'de değil tüm dünyada duyuran hava durumu spikeri Sol Perez, şok edici açıklamalarda bulunarak, kadına şiddetin ve tacizin her yerde olabileceğini gözler önüne serdi. Sosyal medya üzerinde mil

Dünyaca ünlü hava durumu spikeri Sol Perez, kadına şiddetin ne denli büyük boyutta olduğunu gözler önüne serdi. Yerel basına konuşan Sol Perez, ünlü olmasının kendisini farklı hissettirmediğini söylerken, “İş yerinde sık sık tacize uğradım. Öyle ki bir adam sürekli beni çekimlerden sonra taciz ediyordu. Bu sebeple işi bırakmak zorunda kaldım” dedi. 24 yaşındaki Perez, “Kamuya açık yerlerde dolaşmaktan çekiniyorum. Hatta bazen sokağa çıkmaya bile korkuyorum. Trende bir adam bana cinsel organını bile gösterdi. Bir kere arkadaşlarımla sokakta yürürken, adamın biri beni elle taciz etti, çığlık atınca koşarak uzaklaştı” dedi. Perez, “Bir adamı polise şikayet ettiğimde başka biri geldi ve ona ‘Ama buna baksana nasıl giyinmiş’ dedi. Maalesef böyle durumlara alıştım artık. Hiçbir kadın böyle tacize uğramayı istemez” dedi.

 

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