Şok itiraf!

Barış Arduç yüzü olduğu spor ayakkabı markasının basın toplantısın muhabirlerin sorularını yanıtladı. 3 yıldır Gupse Özay ile birlikte olan oyuncu 'evlenecekler' iddialarına ise herkesi şaşırtan bir cevap verdi

Kiralık Aşk dizisiyle geniş kitlelere ulaşan genç kızların sevgilisi Barış Arduç, 3 yıldır birlikte olduğu Gupse Özay ile evlenecekleri yönünde çıkan haberleri yalanladı. Özay, "Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir..." açıklamasında bulundu. Barış Arduç ve Çağatay Ulusoy aynı projede mi buluşacak? Yaz aylarında sinema filmi çekeceğini söyleyen Barış Arduç hayranlarını sevindirecek bir de müjde verdi: Bu sene kesin evlenirler! "Setleri çok özledim. Eylül ayından yüzde 99.9 yeni dizi ile ekranda olacağım"