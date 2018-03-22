  • BIST 117.802
  • Altın 168,001
  • Dolar 3,9241
  • Euro 4,8356
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASONAR Başkanı Hakan Bayrakçı Ankara’da gözaltına alındı!

Şok itiraf!

»
Şok itiraf!
Barış Arduç yüzü olduğu spor ayakkabı markasının basın toplantısın muhabirlerin sorularını yanıtladı. 3 yıldır Gupse Özay ile birlikte olan oyuncu 'evlenecekler' iddialarına ise herkesi şaşırtan bir cevap verdi

Kiralık Aşk dizisiyle geniş kitlelere ulaşan genç kızların sevgilisi Barış Arduç, 3 yıldır birlikte olduğu Gupse Özay ile evlenecekleri yönünde çıkan haberleri yalanladı. Özay, "Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir..." açıklamasında bulundu. Barış Arduç ve Çağatay Ulusoy aynı projede mi buluşacak? Yaz aylarında sinema filmi çekeceğini söyleyen Barış Arduç hayranlarını sevindirecek bir de müjde verdi: Bu sene kesin evlenirler! "Setleri çok özledim. Eylül ayından yüzde 99.9 yeni dizi ile ekranda olacağım" 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Nives Celsius Skandalı!21 Mart 2018 Çarşamba 16:56
  • Kubilay Gecelerde21 Mart 2018 Çarşamba 12:30
  • Silikon İddialarına Yanıt!21 Mart 2018 Çarşamba 11:44
  • Selena Gomez Sydney'de tatil yapıyor20 Mart 2018 Salı 18:46
  • ORMANDA BAŞINA NELER GELDİ!20 Mart 2018 Salı 18:38
  • Ceza Şoku!20 Mart 2018 Salı 18:31
  • İÇERİ ALINMADILAR!20 Mart 2018 Salı 18:25
  • Olay Paylaşımlar20 Mart 2018 Salı 15:05
  • Emily Yine Üstsüz!20 Mart 2018 Salı 15:00
  • Ahlaksız Teklif!19 Mart 2018 Pazartesi 16:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim