Şok İntihar

Birçok sosyetik ismin yakın arkadaşı olan Deniz Badrutt'un, geçtiğimiz hafta Miami'deki evinin balkonundan atlayarak intihar ettiği öğrenildi..

Yıllar önce St. Moritz'deki ünlü Badrutt Palace Hotel'in sahibi Johannes Badrutt ile evlenip İsviçre'ye giden sosyetenin ünlü ismi Deniz Badrutt ile ilgili üzücü haber geldi. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Türkiye'den ve dünyadan pek çok ünlü isim ile dost olan Deniz Badrutt, geçen hafta Miami Lincoln Caddesi'ndeki evinin balkonundan atlayıp intihar etti. İşte Bülent Cankurt'un o yazısı; Yıllar önce St. Moritz'deki ünlü Badrutt Palace Hotel'in sahibi Johannes Badrutt ile evlenip İsviçre'ye gelin giden sosyetenin ünlü ismi Deniz Badrutt ile ilgili maalesef üzücü bir haberim var. Türkiye'den Ali Koç, Şebnem Dinçgör, Sahir Erozan, Zeynep Mutlu, Sezai Taşkent, Can Akçay ve Aliye Simavi'nin yakın arkadaşı olduğunu bildiğim, dünya jet-set'inden de pek çok ünlü isim ile dost olan Deniz Badrutt, geçen hafta Miami Lincoln Caddesi'ndeki evinin balkonundan atlayıp intihar etmiş!



Yıllar önce St. Moritz'deki ünlü Badrutt Palace Hotel'in sahibi Johannes Badrutt ile evlenip İsviçre'ye giden sosyetenin ünlü ismi Deniz Badrutt ile ilgili üzücü haber geldi. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Türkiye'den ve dünyadan pek çok ünlü isim ile dost olan Deniz Badrutt, geçen hafta Miami Lincoln Caddesi'ndeki evinin balkonundan atlayıp intihar etti. İşte Bülent Cankurt'un o yazısı; Yıllar önce St. Moritz'deki ünlü Badrutt Palace Hotel'in sahibi Johannes Badrutt ile evlenip İsviçre'ye gelin giden sosyetenin ünlü ismi Deniz Badrutt ile ilgili maalesef üzücü bir haberim var. Türkiye'den Ali Koç, Şebnem Dinçgör, Sahir Erozan, Zeynep Mutlu, Sezai Taşkent, Can Akçay ve Aliye Simavi'nin yakın arkadaşı olduğunu bildiğim, dünya jet-set'inden de pek çok ünlü isim ile dost olan Deniz Badrutt, geçen hafta Miami Lincoln Caddesi'ndeki evinin balkonundan atlayıp intihar etmiş!