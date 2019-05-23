Şok iddia!!! Türkiye işgal tehlikesiyle karşı karşıya!

Türkiye ve ABD arasında S-400 tartışması yaşanırken Prof. Dr. Sencer İmer'den gündeme bomba gibi düşecek iddialar geldi. İmer, Türkiye'nin bir işgalle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sencer İmer bir Youtube kanalına verdiği röportajda, "Çevremizde yaşanan tüm gelişmeler Türkiye'ye yönelik bir askeri operasyonu işaret ediyor" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sencer İmer, Türkiye'nin bir güvenlik tehdidi altında olduğunu belirterek, "Çevremizde yaşanan tüm gelişmeler Türkiye'ye yönelik bir askeri operasyonu işaret ediyor." dedi.

Türkiye'de bir 28 Şubat darbesi olduktan sonra ABD'de bir tatbikat düzenlediğini söyleyen İmer, Nevada çölünde yapılan tatbikatta Türkiye'nin tasvir edildiğini ve 24 Temmuz'da yani Lozan Anlaşması'nın yıldönümü olduğuna dikkat çekti.

Türk donanması ani bir baskınla imha ediliyor

İmer, "Öte yandan Stavridis'in başkanı olduğu bir enstitü bir deniz tatbikatı senaryosu yazıyor. Türk donanması ani bir baskınla Yunan ve Amerikan (müttefik) donanması tarafından imha ediliyor. Bu tabi Türkiye'nin denizde korumasız kalması anlamına geliyor. Kıbrıs adasının da böylece ablukaya alınarak kolayca oradaki edinilmiş olan Türk soydaşlarımızın haklarının ellerinden alınması anlamına geliyor" dedi.

PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin artan faaliyetleri

Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman gayri ihtiyari Türkiye'nin çok ciddi bir tehdit altında olduğunu düşünüyorum. Tabi bunlara ekonomik şartları da ekliyoruz. Dövizin hızla değer kazanması Türk Lirası'nın değer kaybetmesi enflasyonun artması, hayatın pahalılanması ve ithalatın yapılamaz hale gelmesi gibi problemler halkı rahatsız edecektir.

Venezuela ve İran'a yapılan olaya çok benziyor

Ve böylece bir ortam yaratılmış oluyor. Yani Venezuela'da yapılan olaya çok benziyor. İran'daki yapılan sıkıştırma olayına çok benziyor. Aynı esnada PKK terör örgütünün Türkiye'de çok hızlı artan bir aktivitesi var. Şehitler veriyoruz. DEAŞ'ın başkanı olan Bağdadi'de Türkiye'yi tehdit ediyor. Burada da operasyon yapılacağını söylüyor.

S-400'ler Kıbrıs'ta da Türkiye'de de işgali önler

Demek ki böyle tehdit varsa bunu engellemek için yapılacak şey havadan gelecek olan ani bir baskın taaruzun gerek denizde gerek karada ortadan kaldırılması lazım. Bu da S-400'ün önemini ortaya koyuyor. S-400'den muhakkak vazgeçmelisiniz diye bu kadar ısrarla söylemelerini açıklamak mümkün hale geliyor. Yani S-400 olması halinde anlattıkları ne deniz baskını ne de ülkenin altyapısını tahrip edecek baskın yapılamaz hale gelmiş oluyor.

ABD Türkiye'ye askeri olarak müdahale etmek için zemin hazırlıyor

Amerikan hükümetinin özellikle seçimlerin ertelenmesiyle ilgili karardan sonra yaptığı açıklamada "bunu not ediyoruz" diyorlar. Bu not etmeyi ben şöyle değerlendiriyorum. Dünyadaki devletlere birtakım sıfatlar veriliyor. Normal demokratik devletler veyahut başarısız devletler. Başarısız devlet şu demek, ingilizcesi (unsuccess failed state). Vatandaşlarının haklarını yerine getirmeyen, onlara sıkıntı yaşatan, onların düşünce hürriyetlerini sınırlandıran devletler başarısız devletler.

Türkiye başarısız devlet ilan edilmeye çalışılıyor

Başarısız devletlerin daha sonra alacakları isimse haydut devlet yani (rogue state). Haydut devlet kavramını Amerikalılar mesela şuanda, Venezuela için Kuzey Kore için ve İran için kullanıyorlar. Türkiye bu noktada sanki önce bir başarısız devlet ilan edilmeye çalışılıyor.

Dışarıdan NATO'nun müdahalesine kadar gidebilir

Ve Türkiye içerisindeki muhalefet cephesinin, mevcut durumla memnun olmayabilirsiniz, kararı sevmeyebilirsiniz ama dışarıya Türkiye'nin bir başarısız devlet olduğu intibaını verecek olursanız, Türkiye'nin iç savunmasını iç birliğini zayıflatırsanız o zaman bu kolaylıkla önce başarısız devlet sonra da haydut devlet kavramlarına doğru gider. Ve dışardan NATO'nun müdahalesine kadar gidebilir.