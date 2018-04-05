Şok İddia: İstifasını Yıldırım Engellemiş!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kamuoyu önünde ekonomi yönetimine yaptığı eleştirilerin ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifasını verdiği, Başbakan Binali Yıldırım’ın araya girerek girişimi engellediği öne sürüldü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart’ta yaptığı açıklamada bazı partililerin ekonominin sıkıntıda olduğu yönünde açıklamalar yaptığını söyleyerek “Bu tür yanlışları yaparlarsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları zaten davul zurna dolaşıyorlar. Onlar yetmiyor mu? Bize ne oluyor?” diye konuşmuştu. Erdoğan’ın sözlerinin hedefindeki ismin ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek olduğu konuşuluyordu.

Erdoğan'dan 'faiz lobisi' açıklaması: Devletin bankaları da bu işin içindedir

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, Erdoğan’ın sözlerinin ardından Şimşek’in istifasını Başbakana ilettiği iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı. Yıldırım’ın devreye girerek bu girişimi önlediği, konunun Cumhurbaşkanına da iletildiği öne sürüldü. Şimşek’in de üç günden beri kamuya açık programlar yapmayarak, sessiz kalmasının eleştirilerden kaynaklandığı dile getirildi. MYK’da yapılan bu değerlendirmelerin ardından, ilgili bakanlara, faizlerin aşağı çekilmesiyle ilgili çalışma yapmaları talimatı verildiği öğrenildi.

Merkez Bankası’na da tepkili: Arkamdan iş çeviriyorlar

Bu arada Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde ekonomi yönetimine açıktan yaptığı eleştirileri, AKP’nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da sürdürdüğü bildirildi. Toplantıda faizlerin düşürülmemesiyle ilgili görüşlerini yinelediği belirtilen Erdoğan’ın bu konuda uzun süreden beri yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını söyledi. Erdoğan daha önce yapılan toplantılardan örnek vererek, şunları söyledi:

“Yurtdışına gitmeden önce faizlerle ilgili bir toplantı yaptık. Düşürülmesinden bahsettik. Nurettin Canikli ve Nihat Zeybekci de oradaydı. Sonra ben yurt dışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı. Böyle bir şey olabilir mi? Bağımsızmış… İyi de onların aldığı kararın bedelini biz ödüyoruz. Bir de tek adamlık derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar. Benim arkamdan iş çevirdiler. Ekonomi konusunda bazı arkadaşlarımızın açıklamaları çok yanlış. Ekonomik göstergelere bakıyorsunuz en az 50 gösterge olumlu yönde gelişiyor, ama onlar sıkıntılı olan bir iki başlık üzerine konuşuyorlar. Bu büyük terbiyesizlik. Ben sürekli faizlerin aşağı çekilmesi konusunda uyarıyorum. Toplantılarda tamam diyorlar, ama aksi yönde faiz düzenlemesi yapıyorlar. Böyle saygısızlık olur mu?”

‘Görmedik mi geçen günkü konuşmaları’

Başbakan Binali Yıldırım, “Ekonomiyle ilgili tüm gösterge ve öneriler kendi aramızda yapılan toplantılarda her yönüyle değerlendiriliyor” diyerek, araya girince Erdoğan, “Sadece kendi aramızdaki toplantılarda değil ki, çıkıp kamuoyu önünde de paylaşıyorlar. Görmedik mi geçen gün yapılan toplantılardaki konuşmaları” sözleriyle tepkisini sürdürdü.