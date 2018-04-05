  • BIST 114.460
  • Altın 172,734
  • Dolar 4,0415
  • Euro 4,9547
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASon Dakika..! Beşiktaş Belediyesi'ne Operasyon!

Şok İddia: İstifasını Yıldırım Engellemiş!

»
Şok İddia: İstifasını Yıldırım Engellemiş!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kamuoyu önünde ekonomi yönetimine yaptığı eleştirilerin ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifasını verdiği, Başbakan Binali Yıldırım’ın araya girerek girişimi engellediği öne sürüldü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart’ta yaptığı açıklamada bazı partililerin ekonominin sıkıntıda olduğu yönünde açıklamalar yaptığını söyleyerek “Bu tür yanlışları yaparlarsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları zaten davul zurna dolaşıyorlar. Onlar yetmiyor mu? Bize ne oluyor?” diye konuşmuştu. Erdoğan’ın sözlerinin hedefindeki ismin ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek olduğu konuşuluyordu.

Erdoğan'dan 'faiz lobisi' açıklaması: Devletin bankaları da bu işin içindedir

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, Erdoğan’ın sözlerinin ardından Şimşek’in istifasını Başbakana ilettiği iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı. Yıldırım’ın devreye girerek bu girişimi önlediği, konunun Cumhurbaşkanına da iletildiği öne sürüldü. Şimşek’in de üç günden beri kamuya açık programlar yapmayarak, sessiz kalmasının eleştirilerden kaynaklandığı dile getirildi. MYK’da yapılan bu değerlendirmelerin ardından, ilgili bakanlara, faizlerin aşağı çekilmesiyle ilgili çalışma yapmaları talimatı verildiği öğrenildi.

Merkez Bankası’na da tepkili: Arkamdan iş çeviriyorlar
Bu arada Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde ekonomi yönetimine açıktan yaptığı eleştirileri, AKP’nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da sürdürdüğü bildirildi. Toplantıda faizlerin düşürülmemesiyle ilgili görüşlerini yinelediği belirtilen Erdoğan’ın bu konuda uzun süreden beri yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını söyledi. Erdoğan daha önce yapılan toplantılardan örnek vererek, şunları söyledi:

“Yurtdışına gitmeden önce faizlerle ilgili bir toplantı yaptık. Düşürülmesinden bahsettik. Nurettin Canikli ve Nihat Zeybekci de oradaydı. Sonra ben yurt dışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı. Böyle bir şey olabilir mi? Bağımsızmış… İyi de onların aldığı kararın bedelini biz ödüyoruz. Bir de tek adamlık derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar. Benim arkamdan iş çevirdiler. Ekonomi konusunda bazı arkadaşlarımızın açıklamaları çok yanlış. Ekonomik göstergelere bakıyorsunuz en az 50 gösterge olumlu yönde gelişiyor, ama onlar sıkıntılı olan bir iki başlık üzerine konuşuyorlar. Bu büyük terbiyesizlik. Ben sürekli faizlerin aşağı çekilmesi konusunda uyarıyorum. Toplantılarda tamam diyorlar, ama aksi yönde faiz düzenlemesi yapıyorlar. Böyle saygısızlık olur mu?”

‘Görmedik mi geçen günkü konuşmaları’
Başbakan Binali Yıldırım, “Ekonomiyle ilgili tüm gösterge ve öneriler kendi aramızda yapılan toplantılarda her yönüyle değerlendiriliyor” diyerek, araya girince Erdoğan, “Sadece kendi aramızdaki toplantılarda değil ki, çıkıp kamuoyu önünde de paylaşıyorlar. Görmedik mi geçen gün yapılan toplantılardaki konuşmaları” sözleriyle tepkisini sürdürdü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Liderlerden Zirve Sonrası Açıklama04 Nisan 2018 Çarşamba 16:33
  • CHP'den Üyelere TSK Uyarısı04 Nisan 2018 Çarşamba 14:03
  • Ortak Basın Açıklaması04 Nisan 2018 Çarşamba 09:45
  • Son Başbakan Olmak İstiyor!04 Nisan 2018 Çarşamba 09:36
  • "Rezil Adamlar Şehit Evinin Yanından Geçemez"03 Nisan 2018 Salı 16:33
  • "Her Terörist Birer Mankurttur"03 Nisan 2018 Salı 11:41
  • Türkiye Hülya Koçyiğit ile ilgili bu detayı Odatv’den öğrenecek30 Mart 2018 Cuma 15:33
  • Mehmet şimşeğe kızdı30 Mart 2018 Cuma 15:19
  • KOSOVADA MİT OPERASYONU30 Mart 2018 Cuma 13:45
  • EY FRANSA SEN KİMSİN?30 Mart 2018 Cuma 13:42
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim