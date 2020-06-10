Şok Haber DJ Caner Çalışır Vefat Etti İddiası Doğru Mu ?

Kerimcan Durmaz ile olan yakın arkadaşlığı ile bilinen Caner Çalışır hayatını kaybetti. Sosyal medya fenomeninin ölüm haberinin ardından İrem Derici başsağlığı mesajını yayınladı. Peki, Caner Calışır kimdir, neden vefat etti?

Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci gibi isimlerle olan yakın arkadaşlığı ile tanınan Caner Çalışı bu sabaha karşı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Çalışır’ın yakınları ve takipçileri ölüm haberi sonrasında büyük üzüntü yaşarken İrem Derici de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “kalbim sızlıyor” ifadelerinin kullandı.

Instagram’da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Çalışır’ın vefatı sonrası birçok isimden başsağlığı mesajı geldi.

CANER ÇALIŞIR KİMDİR?

Radyo ve televizyon mezunu Caner Çalışır ilk olarak Vine üzerinden paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çekti. Komedyen Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışmış olan ünlü DJ, Kerimcan Durmaz, Hakan Kakız gibi isimlerle olan yakın arkadaşlığı ile biliniyor.

Sosyal medya fenomenlerinden olan ve Kerimcan Durmaz’ın yakın arkadaşı olan Caner Çalışır geçirdiği kalp krizi nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybetti.

Çalışır’ın 2016 yılında da çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü iddia edilmişti.

Yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz ile çektiği videolar ile ünlenen sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır hayatını kaybetti.

2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 31 yaşındaki Çalışır'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İREM DERİCİ: KALBİM SIZLIYOR

Ünlü şarkıcı İrem Derici de arkadaşı Caner Çalışır'ın vefat haberini sosyal medyadan paylaştı. Derici hikayesinde "Daha 1 hafta önce 'Biz neler atlattık, bunlar vız gelir' dememiş miydik biz? Huzurla uyu Caner kalbim sızlıyor... Seni çok seviyorum ve çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm!" dedi.

Kaynak: CNNTURK