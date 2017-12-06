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Şok Gözaltı

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Şok Gözaltı
Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, İstanbul'a gitmek üzere geldiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Veyis Ateş'in gözaltına alınma sebebi ise askerlik görevini tamamladıktan 12 yıl sonra hâlâ devam ettiği anlaşılan 'bakaya kalma' (askere geç katılma) soruşturması. Ateş, yaşadığı ilginç gözaltı olayını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"23.15 uçağıyla İstanbul a gitmek varken 04.30 uçağını bekliyorum. Durumumu arzedeyim: 2004 de bakaya (askere geç katılma) suçu işlediğimden dolayı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alındım. Mahkemeye çıkarıldım; ifadem alındı, serbest bırakıldım.

Askerliğimi yapmışım ama Türk yargı sisteminin malum sebeplerinden dolayı yargı bana, 12 yıl sonra “Hey sen; bi bakar mısın; askere niye geç gittin?!!! .. “ dedi ve bu durum uykusuz bir geceye sebep oldu. Olsun.

Konu tuhaf olsada gözlem imkanım oldu, gururlandım. Bu vesile... Esenboğa Emniyet Müdürlüğü personeline, Çubuk adliyesi mensuplarına teşekkür ederim. Yüce Türk Devleti! iyi ki varsın ve ebediyete kadar hep varolasın."

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