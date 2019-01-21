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Soğuk havaya kurt'da dayanamadı

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Soğuk havaya kurt'da dayanamadı
Sivas’in İmranlı ilçesinde geçtiğimiz hafta hava sıcaklığı -28 dereceye kadar düşerken adeta hayat dondu. İmranlı’da soğuğa karşı en dirençli hayvanlardan birisi olarak bilinen kurtlar bile dondu.

Sabah erken saatlerde İmranlı’dan çıkıp 4 kilo metre mesafedeki Karaboğaz köyüne gitmek isteyen Kerem Hasdağ, Sivas-Erzincan karayolu üzerinde donmuş bir kurt buldu.
Hasdağ, “Son yılların en soğuk kışını yaşıyoruz. Eksi 30’ları gördük. Donan bu kurdu İmranlı’dan köye gelirken fark ettik. Araçtan inip inceledik. Donarak öldüğünü anladık. Dün burada değildi, bugün donmuş” dedi.

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