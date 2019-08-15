SOFİA RİCHİE'DEN CESUR POZLAR

Model Sofia Richie Kylie Jenner'ın teknesiyle çıktığı tatilde cesur pozlar verdi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Ünlü şarkıcı Lionel Richie'nin 20 yaşındaki modellik yapan kızı Sofia Richie tatil yaparken görüntülendi.Ünlü model Kylie Jenner'ın 22 yaşını kutlamak için Kylie'nin kiraladığı teknede tatile çıktı. Modelin verdiği cesur pozlar ve giydiği seksi bikinisi gözleri üzerine çekti.