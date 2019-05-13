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"Sloganımızı da çalacaklar dikkat!"

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"Sloganımızı da çalacaklar dikkat!"
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Sloganımızı da çalmaya kalkışacaklar dikkat" dedi.

CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası ile ilgili materyallerin dağıtılmaya başlanmadığına dikkat çekerek "Çok yakında her şey çok güzel olacak" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Her şey güzel olacak" diye seslenen bir kişiye "Daha güzel olacak" yanıtını vermesine de atıfta bulunan Kaftancıoğlu, "Sloganımızı da çalmaya kalkışacaklar dikkat" görüşünü dile getirdi.

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