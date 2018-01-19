Sloganı Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), adaylık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) logo ve sloganını tanıttı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu katıldı.

TFF, Euro 2024 adaylığı için belirlenen sloganı açıkladı: Birlikte Paylaşalım



DEMİRÖREN: HEDEFİMİZ, 2024'Ü UNUTULMAZ KILMAK

Tanıtım toplantısında konuşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Cumhurbaşkanımızın himayesinde ve milletimizin desteğiyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasını ülkemize hediye etmek istiyoruz. Futbolu seven bir ülke olarak bunu çok istiyoruz. UEFA'ya mükemmel bir dosya sunacağız. İnşallah kazanan Türkiye olacak. Pes etmedik ve 4. kez Avrupa şampiyonası için aday oldu. TFF, vizyonu ve gücüyle futbolu Avrupa seviyesine taşıyabilecek durumdadır. Hedefimiz, 2024'ü unutulmaz kılmaktır" dedi.

SPOR BAKANI BAK: YÜREKTEN İNANIYORUZ, KAZANACAĞIZ VE BAŞARACAĞIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Heyecanlıyız ve gururluyuz çünkü yaptığımız tesisler bizleri gururlandırıyor. Standartları görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen biri. O da bunu çok istiyor. İnanıyoruz ve başaracağız. 27 Nisan'a kadar olan dosyayı hazırlamak için elimizden gelen desteği vereceğiz. Bütün hazırlıklarda adım adım TFF'ye destek veriyoruz. Yürekten inanıyoruz, kazanacağız ve başaracağız. Bu ülkeye böyle güzel bir organizasyon yakışır" dedi.

RESMİ SİTE YAYINDA

Türkiye'nin adaylık süreci hakkındaki tüm gelişmeleri Türk ve Avrupa kamuoyu ile paylaşmak için adaylığın web sayfası www.euro2024adayiturkiye.com Türkçe ve İngilizce içerikle hizmete girdi. EURO 2024'ün düzenleneceği şehirlerimizi tanıtımının da yer aldığı site ile Türkiye'nin adaylık süreci tüm dünyayla paylaşılacak.

9 KENT 10 STADYUM

Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri adaylık dosyasında yer alacak şehir ve stadyumlar şöyle:

İstanbul (Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu), Bursa (Büyükşehir Belediye Stadyumu), Antalya (Antalya Stadyumu), Eskişehir (Eskişehir Yeni Stadyum), Gaziantep (Gaziantep Stadyumu), Konya (Büyükşehir Belediye Stadyumu), Trabzon (Şenol Güneş Spor Kompleksi), Kocaeli (Yeni Stadyum), Ankara (Yeni Stadyum).