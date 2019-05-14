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SLOGANA YASAK GELDİ

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SLOGANA YASAK GELDİ
Polis, Soma'da yaşamını yitirenleri anmak isteyen grubun taşıdığı “Her şey çok güzel olacak” pankartının İstanbul Valiliği’nin kararıyla yasaklandığını söyledi.

5 yıl önce Soma’da gerçekleşen maden faciasında yaşamını yitiren 301 işçi anmak için 3. havalimanı İşçileriyle Dayanışma Platformu ve Çağdaş Hukukçular Derneği’nin çağrısıyla bu akşam Kadıköy Bahariye Caddesi’nde toplanan grubu durduran polis, İstanbul Valiliği’nin kararıyla “Her şey çok güzel olacak” pankartının yasaklandığını söyledi.

Polisin engellemesine ilişkin açıklamalarda bulunan ÇHD’li avukat Tamer Doğan, “Polis, Soma pankartlarında hiçbir sorun olmadığını söyledi. Ancak ‘Her şey güzel olacak’ pankartının ve sloganının bugün itibariyle Valilik kararıyla yasaklandığını söyledi.

Ardından da pankartın toplatılmasını istedi” ifadelerini kullandı. Polisin pankartın kaldırılmaması durumunda yürüyüşe müdahale edileceğini söylemesi üzerine grup, ‘Her şey güzel olacak’ pankartını kaldırdı ve eyleme devam etti.

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