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Skrtel: "Çok heyecan verici bir dönemdeyiz"

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Skrtel: "Çok heyecan verici bir dönemdeyiz"
Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, futbolcular ve kulüp çalışanları için heyecan verici bir dönemde olduklarını söyledi.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Skrtel, sezon öncesi çalışmalarının zorlu geçtiğini belirterek, antrenmanlarla tüm sezona hazır olacaklarını kaydetti. 33 yaşındaki savunma oyuncusu, taraftarların stada gelmeye devam etmesi için performanslarını yüksek tutmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Uzun bir tatilden döndüklerini aktaran Martin Skrtel, "Eminim herkes döndüğümüz için çok mutludur. Her bir oyuncu ve tüm kulüp çalışanları için çok heyecan verici bir dönemdeyiz şu anda. Herkes için yeni bir dönem ve bizim yeni hocamıza kendimizi nasıl göstereceğimiz açıkçası bizde bitiyor. Tüm sezon öncesi çalışmaları fiziksel olarak yorucu, bol koşunun ve zorlamanın olduğu çalışmalardır. Buna ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. Bugünden itibaren tüm sezona hazır olacağız." diye konuştu.

Skrtel, sarı-lacivertli taraftarların kombine biletlere gösterdiği yoğun ilgiyle ilgili, "Taraftarların bu kadar yoğun ilgi göstermesi gerçekten çok sevindirici. Bizim için de onların tekrar stada dönüyor olması güzel bir şey. Geri kalanı bizim performansımıza bağlı. Onları stadyuma gelmeye devam ettirmek için performansımızı yüksek tutmamız gerekiyor. Umarım becerebiliriz." ifadelerini kullandı.

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