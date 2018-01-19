Skandalı Ortaya Çıkaran Personel Konuştu!

İstanbul'daki "115 hamile çocuk" skandalını ortaya çıkaran hastane personeli İclal N. konuştu.

İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 115 hamile çocukla ilgili polise bildirim yapılmadığı iddiası büyük yankı uyandırdı.

Halen iddia boyutundaki korkunç olayın ortaya çıkmasını sağlayan isim olan; hastanede soysal hizmet uzmanı olarak çalışan İclal N. (32), ilk kez konuştu.

Astsubay bir baba ve ev kadını bir annenin çocuğu olan İclal N., Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'ye yaptığı açıklamalardan dikkat çekenleri şöyle:

Olay önce, hastaneye gelen ve hamile olduğu anlaşılan 17 yaşındaki bir çocuğun raporu ve emniyete yapılması gereken bildirim yazısının olmaması ile ortaya çıktı...

Bir süre sonra geçmiş ayları kontrol ederek eksik bir evrak olup olmadığını tespit etmek istedim. Ben bu birimde 2017’de göreve başladığım için 1 Ocak 2017- 9 Mayıs 2017 dönemini kontrol ettim. 2016 ve önceki yıllara bakamadım bile...

5 ay 9 günlük süreçte hastaneye gelen 18 yaşın altındaki hamile çocuk sayısı 250 civarında. Bu çocuklardan 115’i için emniyete bildirimin yapılmadığını tespit ettim. Diğer çocuklar için bildirim yapılmış.

Yaptığım tespiti tutanak altına alarak başhekim yardımcısı A. A.’ya bildirdim ancak bir işlem yapılmadı... Daha sonra görev yerim değişti... Avukatımla da konuşarak konuyu savcılığa bildirmeye karar verdim ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ihbar dilekçemden sonra, 3 Ekim günü ifademi de aldı...

Bu hastaneye yılda ortalama, 18 yaşın altında 450-500 hamile çocuk geliyor. Bizim görevimiz, çocuk yaştaki hamile çocuklar ile ilgili durumu bir üst yazı ile polise bildirmek.

Hayatım boyunca unutamayacağım bir çocuk var. Yaşı 16’ydı. Tecavüze uğramıştı. Ailesi hastaneye getirdi. Esasında kürtaj yaptırmak istemişler ama çok geç kalınmış. Doğumhaneye indirilince benim de haberim oldu ve doğumhaneye indim. Burada 5-6 kadın daha bulunuyordu. Bu çocuk da doğum için buraya getirilmiş. Ben oraya gittiğimde, doğum sancısı çeken kadınların çoğu çığlık çığlığaydı. Ben 32 yaşındayım bu yaşımda ben bile öyle ortamda korkarım. O çocuğun yanına gittim. Kadınların çığlıkları nedeni ile çok korkmuş ve ağlıyordu. O çocuğun o ağlayışları hâlâ

kulaklarımda. 4 yıl önce yaşadığım bu olay bende büyük bir etki yaratmış durumda. Bugün bu 115 çocuk ile ilgili derdimi anlatmak için çalmadığım kapı kalmadı hastane içinde. Üstelik dışlanan ben oldum.