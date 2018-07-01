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Skandal! Robot Sophia hayal kırıklığı yaşattı

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Skandal! Robot Sophia hayal kırıklığı yaşattı
Etiyopyalılar, ülkeye getirilen dünyanın en ünlü insansı robotlarından Sophia'ya büyük ilgi gösterdi.

Robot Sophia, ülkenin başkenti Addis Ababa'daki Millennium Salonunda  düzenlenen Bilişim ve İletişim Teknolojileri Fuarında kendisini merak eden  Etiyopyalıların karşısına çıktı.

Salon önünde saatler öncesinden kuyruğa giren halk, fuarın açılışının  ardından yerel giysisiyle görücüye çıkan robotla fotoğraf çektirebilmek için  yoğun mücadele verdi.

Amharca konuşamadı

Yerel mühendisler tarafından ülkenin resmi dili Amharca'yı konuşması  için programlanan Sophia'nın, yaşanan teknik sıkıntı sebebiyle Amharca  konuşamaması ise bekleyenlerde hayal kırıklığı yaşattı.

Yarın Amharca konuşacağı duyurulan Sophia, Etiyopya’yı ziyaret ettiği  için büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, dinleyicilere robotların  insanlığın gelişimi için ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Sophia'nın ülkenin tef unundan yapılan ünlü ekmeği injerayı tatmak  istediğini söylemesi salonda gülüşmelere neden oldu.

"Etiyopya ismi vereceğiz"

Robotu ülkeye getiren sponsor şirketlerden Ethio Telecom'un İletişim  Direktörü Abdurrahim Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ethio Telecom'un  Afrika'nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olduğuna işaret etti. 

"Sadece telekomünikasyon servislerine değil, bilişim ve iletişim  teknolojilerinin gelişimine de yatırımda bulunuyoruz." diyen Ahmed, burada  görülen gelişimin sağlık, eğitim ve tarım gibi alanlara önemli etkisi olduğunu  söyledi.

Sophia’nın gelecek yıllarda tekrar Etiyopya'ya geleceğini kaydeden  Ahmed, "Yapacağımız işlerden biri ona Etiyopya ismi vermek olacak ama vatandaşlık  için bir şey diyemem. Benim için o artık bir Etiyopyalı." diye konuştu.

Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen ve  Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği Sophia, Birleşmiş Milletler tarafından  "yasal kişiliğe sahip ilk robot" olarak kabul ediliyor.

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