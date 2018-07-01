Skandal! Robot Sophia hayal kırıklığı yaşattı

Etiyopyalılar, ülkeye getirilen dünyanın en ünlü insansı robotlarından Sophia'ya büyük ilgi gösterdi.

Robot Sophia, ülkenin başkenti Addis Ababa'daki Millennium Salonunda düzenlenen Bilişim ve İletişim Teknolojileri Fuarında kendisini merak eden Etiyopyalıların karşısına çıktı.

Salon önünde saatler öncesinden kuyruğa giren halk, fuarın açılışının ardından yerel giysisiyle görücüye çıkan robotla fotoğraf çektirebilmek için yoğun mücadele verdi.

Amharca konuşamadı

Yerel mühendisler tarafından ülkenin resmi dili Amharca'yı konuşması için programlanan Sophia'nın, yaşanan teknik sıkıntı sebebiyle Amharca konuşamaması ise bekleyenlerde hayal kırıklığı yaşattı.

Yarın Amharca konuşacağı duyurulan Sophia, Etiyopya’yı ziyaret ettiği için büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, dinleyicilere robotların insanlığın gelişimi için ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Sophia'nın ülkenin tef unundan yapılan ünlü ekmeği injerayı tatmak istediğini söylemesi salonda gülüşmelere neden oldu.

"Etiyopya ismi vereceğiz"

Robotu ülkeye getiren sponsor şirketlerden Ethio Telecom'un İletişim Direktörü Abdurrahim Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ethio Telecom'un Afrika'nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olduğuna işaret etti.

"Sadece telekomünikasyon servislerine değil, bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişimine de yatırımda bulunuyoruz." diyen Ahmed, burada görülen gelişimin sağlık, eğitim ve tarım gibi alanlara önemli etkisi olduğunu söyledi.

Sophia’nın gelecek yıllarda tekrar Etiyopya'ya geleceğini kaydeden Ahmed, "Yapacağımız işlerden biri ona Etiyopya ismi vermek olacak ama vatandaşlık için bir şey diyemem. Benim için o artık bir Etiyopyalı." diye konuştu.

Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen ve Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği Sophia, Birleşmiş Milletler tarafından "yasal kişiliğe sahip ilk robot" olarak kabul ediliyor.