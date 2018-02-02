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Skandal karar!

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Skandal karar!
Yunanistan, Türkiye'nin DHKP-C üyesi Mehmet Doğan'ın iade talebi hakkında ret kararı verdi.

Atina İstinaf Hakimleri Konseyi,Türkiye’nin terör örgütü DHKP-C üyesi Mehmet Doğan’ın iadesine ilişkin talebini reddetti.

Savcı Efstathia Kapayianis, Fransa’nın Mehmet Doğan’a iltica hakkı tanıdığını, mülteciler ile ilgili 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin Yunan Anayasası’ndan üstün olduğunu, dolayısıyla Türkiye’ye iade edilemeyeceğini ileri sürdü. Ayrıca, Türkiye’ye iadesi halinde, Mehmet Doğan’ın işkence görebileceği ve hayatının tehlikeye girebileceğini iddia etti.

Üç hakimden oluşan Konsey, savcı Kapayanis’in, Türkiye’nin iade talebinin reddedilmesi önerisini kabul etti.

Aynı Konsey, Türkiye’nin yine DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat’ın iadesine ilişkin talebini 7 Şubat’ta görüşecek.

Doğan, Özpolat ve daha 7 DHKP-C üyesi terörist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen 7 Aralık’daki Atina ziyaretinden 1 hafta once Yunan Polisi tarafından yapılan baskınlarda yakalanmışlardı.

DHKP-C’nin Atina’daki 3 ayrı hücre evinde, patlayıcı imalatında kullanılan amonyum nitrat, kablolar ve masaüstü saatler ile 1 tabancadan başka, sahte kimlik, pasaport ve ehliyetler ele geçirilmişti.

Yunan medyasında, hücre evlerinde ayrıca, teröristlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina ziyareti sırasında saldırı hazırlığı yaptıklarını gösteren delil ve bulgular bulunduğu ileri sürülmüştü.

DHKP_C’li 9 terörist, terör örgütü üyesi olmak, terör amaçlı silah ve patlayıcı bulundurmak ve sahte evrak tanzim etmek gibi bir dizi suçlamalardan Yunanistan’da ayrıca yargılanacaklar.

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