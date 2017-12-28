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Skandal Dayağa Soruşturma

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Skandal Dayağa Soruşturma
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Adliyesi'ndeki çocuk bekleme salonunda çocukların darp edilmesiyle ilgili sosyal medya ve bazı internet haber sitelerinde yer alan görüntülerin yayınlanması ve Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu tarafından yapılan su

Adana'da adli bir olay nedeniyle gözaltına alınıp adliyedeki ilgili bölüme getirilen çocuklara, bir polis memurunun şiddet uyguladığı iddia edildi. Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, polis memuru hakkında 'kasten yaralama' suçundan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesini veren avukatlar ayrıca, iddia ettikleri olay anına ilişkin olduğu belirtilen cep telefonuyla çekilen bir görüntüyü de delil olarak sundu.

Komisyon Başkanı Simay Sönmezateş, yaşanan durumun Çocuk Koruma Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek, polis memurunun tespit edilerek hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne ilgili internet sitesindeki görüntü kayıtlarının alınması, olaya ilişkin adliyede yer alan güvenlik kamera görüntülerinin tespit edilmesi, mağdur çocukların genel beden muayenesi yapılarak Adli Tıp Kurumu’ndan rapor aldırılması şeklinde talimat verildiği belirtildi.

Ayrıca şiddet gördüğü iddia edilen çocukların Adana Adliyesi Adli Görüşme Odası’nda mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınması, çocukları darp ettiği öne sürülen şüpheliler ile olay sırasında odada bulunan tanık çocukların beyanlarının tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığında hazır bulundurulmalarının istendiği kaydedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA 

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, ulusal kanallarda ve bazı internet sitelerinde, Adana Adliyesi koridorunda bir polis memurunun iki çocuğa tokat attığı yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatılarak, olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.

 

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