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"Sizi kadın olarak değil yiyecek ihtiyacığımı karşılayacak gıda olarak görürüm"

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"Sizi kadın olarak değil yiyecek ihtiyacığımı karşılayacak gıda olarak görürüm"
Sosyal medyada Türk kadınlarıyla alakalı yaptığı paylaşımla çok konuşulan Mehmet Ali Alakurt Ece Erken ve Bircan Bali'ye söylediği sözlerle bir kere daha gündem oldu.

Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınlarına hakaret etmişti.

Instagram hesabından Türk kadınlarıyla ilgili açıklama yapan Alakurt, “Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine sert bir şekilde eleştirilen Mehmet Akif Alakurt, her eleştiriye de yanıt vermekten geri durmuyor. Alakurt son olarak kendisini eleştiren Ece Erken ve Bircan Bali hakkında söylediği sözlerle olay oldu.Alakurt iki sunucuyu ima ederek "Zorlamayın kızlar; dünyadaki son iki kız olsanız sizi kadın değil yiyecek ihtiyacımı görecek gıda olarak görürüm" açıklamasıyla şoke etti.

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