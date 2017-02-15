''Siyasi nedenlerden dolayı''

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Eskişehirspor’un Manisaspor’a evinde 5-1 kaybetmesiyle hedef tahtasına oturtulan Teknik Direktör Alpay Özalan, “Sportif başarısızlıktan değil, siyasi düşüncelerimden dolayı gönderildim” dedi.

Eskişehirspor'da Manisaspor maçının yankıları devam ediyor. Eskişehirspor'un yollarını ayırdığı genç teknik adam Alpay Özalan, Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensupları ile bir araya geldi.

Özalan, gönderilme nedeninin sportif başarısızlık olmadığını söyledi. Siyasi düşüncelerinden dolayı gönderildiğini iddia eden başarılı teknik adam, “Doğrudur. Kulübümüzle yollarımızı ayırdık. Ancak özellikle sosyal medyada, yazılı medyada, görsel medyada söylendiği gibi, daha doğrusu öyle bir algı operasyonu oluşturulduğu gibi benim kesinlikle sportif bir başarısızlığımdan dolayı buradan ayrıldığım söz konusu değildir. Bunu herkes çok iyi biliyor. Özellikle kendi sahamızda oynamış olduğumuz son maç Manisa maçından önce lider olan bir takımın hocası sportif başarısızlıktan dolayı kulübüyle ayrıldığı konuşmaları ya da bu şekilde algılanmasının çok doğru olduğuna inanmıyorum.

Biliyorsunuz ülkemiz bir referandum sürecinden geçiyor. Herkes demokratik hakkını bir birey olarak düşüncelerini, fikirlerini söylüyor. Biz de söyledik. Buraya gelirken de bizim safımız belliydi. Bizim burada olduğumuz süre içerisinde de bizim safımız belliydi, referandumda da safımız belli, buradan gittikten sonra da bizim safımız bellidir. Bizim dik duruşumuz budur” diye konuştu.

“İHALE BİZE KALDI”

Geçmişte takımın yaşadığı sıkıntılara da değinen Alpay Özalan, Göztepe maçında oyuncuları sahadan kendisinin çekmediğini vurguladı. Alpay Özalan, “Biliyorsunuz bir Göztepe karşılaşmamız var. Orada da benim için yanlış bir algı operasyonu var. Hala oradan takımı sahadan çekerek 6 puanımızdan olduğu yönünde. Şunu bir defa kesinlikle bilin. Ben sayın Başkanımız Halil Ünal'ın talimatı olmadan ne öyle bir yetkiye sahibim, ne böyle bir iradeye sahibim, ne de böyle bir şey yaparım. Kesinlikle başkanımızın talimatıdır. Bizde onu yerine getirdik. Tabi ki ihale bize kaldı. Hala da bu konuşuluyor. Daha sonraki süreçte 10. haftada bu takım liderden tam 9 puan gerideyken, 17. hafta bu takım ilk yarıyı lider bitirdi” şeklinde konuştu.



“FİKİRLERİMİ ÖZGÜRCE SÖYLEMEKTEN DOLAYI HİÇBİR ZAMAN HİÇBİR YERDEN KAÇMAM”

Referandum sürecinde kendisinin “Evet” kampanyasına verdiği destekten dolayı istenmediğini ifade eden Özalan, “Referandum sürecinde kendi fikir ve düşüncelerimi söyledikten sonra benim üzerime burada, özellikle de sosyal medyada bir linç girişimi kampanyası başlatıldı. Ben Manisaspor karşılaşmasına çıkarken benim aleyhimde tezahüratlar yapılacağını, bana kötü sözler söyleneceğini ben bir hafta önceden biliyordum, kulağıma da geliyordu. Çünkü böyle bir organizasyonun içerisinde olan bazı teşkilatlar vardı. Biz yine dik duruşumuzu yapıyoruz. Bana sordukları zaman, ‘Son maçtaki ağır yenilgiden sonra istifa etmeyi düşündünüz mü?' dedikleri zaman, ‘Kesinlikle öyle bir düşüncem yok, yönetim öyle bir karar alırsa saygı duyarım' diye bir açıklamam vardır. Çünkü ben düşüncemden ve fikirlerimi özgürce söylemekten dolayı hiçbir zaman hiçbir yerden kaçmam. Aksine daha çok içine girerim. Dik duruşumu neyse sergilerim” diye konuştu.



“BURADAN BİZİM GİDİŞİMİZİN SEBEBİNİN NE OLDUĞUNU HERKES ÇOK İYİ BİLİYOR”

Yönetim Kurulu'nun aldığı karara saygı duyduğunu belirten Alpay Özalan, “Yönetim kurulu böyle bir karar almıştır, biz de saygıyla karşılamışızdır. Bundan sonra Eskişehirspor takımına başarılar dilerim şampiyonluk yolunda. Eskişehirspor halkına, Eskişehir halkına çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimiz günden beri bizi iyi, sıcak karşıladılar. Böyle bir ayrılık oluyor. Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler ama lütfen şu algıyı benim ağzımdan duyarak basınınıza yansıtın. Kesinlikle sportif bir başarısızlık yoktur. Şuan ligin en az yenilen iki takımından biri Eskişehirspordur, ligin en çok gol atan takımı Eskişehirspor, bu ligin en çok galip gelen iki takımından biri Eskişehirspordur. Burada başarısızlıkla ilgili bir şey söz konusu değildir. Buradan bizim gidişimizin sebebinin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Başka söylenecek bir şey yok. Yönetim benimle ayrılacağını söyledi. Gerekçe olarak bir şey söylemediler ama bunu herkes biliyor tabi ki ne olduğunu. O yüzden yönetim böyle bir karar aldıysa biz de saygı duyarız” ifadelerini kullandı.



“ORGANİZE EDİLMİŞ BAZI GRUPLAR ORADA BAĞIRDI”

Süper Lig'den gelen teklifler hakkında sorulan bir soruyu da cevaplandıran Özalan, şöyle konuştu:

“Ben liderken bana gelen bir teklifti. İşte dik duruş budur. Süper Lig'den gelen bir teklifti. Hiçbir şekilde kesinlikle kabul etmedik. Çünkü biz başlamış olduğumuz işi başarıyla tamamlarız. Hiçbir zaman kimseyi yarı yolda bırakmayız. Özellikle oyuncularımı yarı yolda bırakmayacağımı söyleyerek gelen teklifleri geri çevirdik. Tabi ondan sonraki süreç böyle yaşandı. O yüzden bu konuda da üzgünüm tabi ki. Organize edilmiş bazı grupların orada bağırmasından dolayı seyircinin de böyle galeyana gelip tezahüratta bulunması. Ben bütün Eskişehirspor taraftarına mal edemem. İşin özü kesinlikle ortada sportif bir başarısızlık yok, benim buradan gitme nedenim bellidir. Ama şunu herkes şöyle bilsin ki, giderken de bizim safımız bellidir, geldiğimizde de safımız belliydi zaten.”