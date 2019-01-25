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Siyaseti bırakırım

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Siyaseti bırakırım
Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, yarın katılacağı televizyon programına ilişkin iddialı açıklamalar yaptı.

Hande Fırat'ın sunduğu CNN Türk ekranlarındaki Gece Görüşü programına açıklama yapan Mansur Yavaş konuyla ilgili ''Melih Gökçeki konuşacaksa bunun bana yarayacağını bilir.'' ifadelerini kullandı.

3-5 PUAN KAYBEDECEK

Bunun üzerine Melih Gökçek de konuyla ilgili programa özel açıklamalar yaptı. Gökçek gönderdiği mesajda ''Madem konuşmalarım kendisine yarıyor, neden daha şimdiden panikledi? Yarın yapacağım açıklamaların ardından Mansur Yavaş, 3-5 puan kaybetmezse ben siyaseti bilmiyorum diye itiraf edeceğim.'' dedi.

 

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