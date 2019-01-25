Siyaseti bırakırım

Hande Fırat'ın sunduğu CNN Türk ekranlarındaki Gece Görüşü programına açıklama yapan Mansur Yavaş konuyla ilgili ''Melih Gökçeki konuşacaksa bunun bana yarayacağını bilir.'' ifadelerini kullandı.
3-5 PUAN KAYBEDECEK
Bunun üzerine Melih Gökçek de konuyla ilgili programa özel açıklamalar yaptı. Gökçek gönderdiği mesajda ''Madem konuşmalarım kendisine yarıyor, neden daha şimdiden panikledi? Yarın yapacağım açıklamaların ardından Mansur Yavaş, 3-5 puan kaybetmezse ben siyaseti bilmiyorum diye itiraf edeceğim.'' dedi.