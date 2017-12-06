Siyah İnci'de Neler Oluyor?

Siyah İnci dizisi bu hafta ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine yine nefes kesen dakikalar yaşattı.

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi Siyah İnci'de heyecan doruktaydı. Dizinin bu hafta yayınlanan son bölümünde Vural, Kenan ve Hazal’ı öpüşürken göreceği esnada Irmak’ın odasından gelen yardım çığlıklarıyla birlikte telaşla aşağı yöneldi. Son bölümün bitmesinin ardından diziseverler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladılar. Peki, Siyah İnci dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İnci dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine oldukça şoke eden dakikalar yaşattı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Kenan ve Hazal odaya girdiklerinde ırmak nefes almamaktaydı. Kenan hızla suni teneffüs yaptı ve Vural’ın da yardımıyla Irmak’ı hayata döndürdü. Son bölümün bitmesinin ardından diziseverler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladılar.

Vural, Kenan ve Hazal’ı öpüşürken göreceği esnada Irmak’ın odasından gelen yardım çığlıklarıyla birlikte telaşla aşağı yönelir. Kenan ve Hazal da duymuşlardır çığlıkları, onlar da aynı şekilde telaşla Irmak’ın yanına yönelirler. Odaya girdiklerinde ırmak nefes almamaktadır. Kenan hızla suni teneffüs yapar ve Vural’ın da yardımıyla Irmak’ı hayata döndürür. İkili ilk defa birlikte hareket etmiş ve bu sayede birinin hayatını kurtarmışlardır. Ebru ise bu esnada güvenlik kameralarını hatırlar.

Vural ve diğerleri kayıtları izleyip, odaya girenin kim olduğunu ortaya çıkaracaklardır. Ebru elini hızlı tutmak ve kimseye yakalanmadan kamera kayıtlarına ulaşmak zorundadır artık. Üstelik kolyesini de odada düşürdüğünü farkeder. Odaya döndüğünde Hazal çoktan kolyeyi bulmuştur. Bunun hesabını sorar kardeşine. Ebru’nunsa bu durumdan kurtulmak için planı hazırdır. Hazal, Kenan’la yaşadığı büyülü anın etkisinden çıkmaya çalışır. Bu yaşadığı çok yanlıştır ve her ikisinin hayatını da, üstelik Irmak’ın hayatını da tehlikeye atacaktır. Bu yüzden Kenan’la bu konuyu konuşmaya karar verir. Kenan’a söyleyeceği şeyler onun canını çok yakacak, ikilinin yollarını belki de temelli ayıracaktır. Kenan Irmak’la nişanlanma kararı alır. Hazal’ın da altta kalma niyeti yoktur. Kenan’a bu nişanın onu mutsuz etmeyeceğini göstermek adına töreni kendi restoranlarında yapmayı teklif eder. Sevdiği adamın nişan törenine ev sahipliği yapacaktır.

Tüm bunlar olurken Defne, Vural ve Hazal’la ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır. Edineceği bu bilgi Vural’ı köşeye sıkıştıracaktır. Melek’se, Halil’den boşanmaya, kızıyla kendine yeni bir hayat kurmaya karar vermiştir. Bu uğurda soluğu avukatın yanında alır ve boşanma davasını açar. Aziz cephesindeyse beklenmedik bir gelişme yaşanır. Aziz, kardeşi Naz’la ilgili hayati bir bilgi edinecek ve edindiği bilgi doğrultusunda Vural’ın karşısına dikilecektir.