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"Sivillerin kamplara alınıp silah kullanmanın öğretildiğini biliyoruz"

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"Sivillerin kamplara alınıp silah kullanmanın öğretildiğini biliyoruz"
Sinan Oğan "AKP'nin 15 Temmuz sonrasında normalde fırıncı, berber ya da bakkal olan sivillerin zaman zaman kamplara alınıp eğitildikleri, silah kullanmanın öğretildiğini biliyoruz" dedi.

MHP’li muhaliflerden Sinan Oğan Sözcü gazetesinden Nil Soysal’a konuştu. Oğan “AKP'nin MHP'ye ihtiyacı vardı. Meclis'ten geçirdi. Kampanya sürecinde de bir şekilde MHP ile dirsek temasını sürdürecek. Ama sağ dirseğini MHP ile götürürken, sol dirseğini de HDP ile götürecek” dedi.

“Eğer referandumdan evet çıkarsa, ilk durakta Bahçeli'yi indirecek. Dönecek HDP'lilere ‘Ey benim Kürt kardeşlerim, Bahçeli beni kandırdı. Başkanlık eşittir federal yapıdır, federatif sistemdir. Gelin bu işi konuşalım’ diyecek” iddiasında bulunan Oğan “Çünkü, 2019'da yeniden cumhurbaşkanı seçilmek için Kürt oylarına ihtiyaç duyacak ve HDP ile işbirliği yapacak” ifadelerini kullandı.

MHP’nin tabanının çok kızgın olduğunu söyleyen Sinan Oğan sözlerine şunları ekledi:

“Bir sabah kalktık, 15 senedir söylediğimiz bütün her şey yerle bir oldu. Taban; 'Genel Merkez bizi temsil etmiyor. Siz bu dağınık yapıyı toparlayın' dedi. Şu anda en güçlü hayır kampanyasını biz yürütüyoruz. MHP tabanının şu an yüzde 90'a yakını hayır diyor. Yüzde 5 kadar evet diyen var. ‘Genel Başkan evet dedi, ben de evet derim. Hayır desin, ben de hayır derim’ diyenler yüzde 5. Yüzde 5'lik ilginç bir kesim de var. ‘Ben ilçe başkanıyım. Evet sloganını kullanmak zorundayım. Ama oy pusulasında benim elim ‘evet'e gitmez. Hayır vereceğim…’ diyor. Kim ne derse desin, bu referandumun sonucunu MHP tabanı belirleyecek. İddia ediyorum; MHP tabanının en az yüzde 90'ı hayır diyecek! MHP evet dese de, MHP'liler hayır diyecek. Türkiye genelinde yüzde 50'nin altında evet, yüzde 50'nin üstünde hayır var.”

“AKP, MANAVA BAKKALA SİLAHLI EĞİTİM VERİYOR”

AKP'nin “Halk Özel Harekat” gibi bir paramiliter yapılanma çalışması bulunduğunu iddia eden Sinan Oğan, şunları söyledi:


“Özellikle bu 15 Temmuz sonrasında normalde fırıncı, berber ya da bakkal olan sivillerin zaman zaman kamplara alınıp eğitildikleri, silah kullanmanın öğretildiğini biliyoruz. Bu yarı milis gücü ha dediklerinde sokağa çıkarıp toplumun diğer kesiminin üzerine salacak bir çalışma içerisindeler. Ama buna rağmen ben Türk Milleti'nin sağduyusuna her zaman güvendim, hâlâ da güveniyorum. Ne olursa olsun bu milleti böyle bir iç çatışmaya sürükleyemezler. Terör artabilir, başka şeyler olabilir, içeriyi karıştırmaya çalışabilirler, ama bunların hiçbiri sokak çatışmalarına varacak düzeyde olmaz.”

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