TSK ve ÖSO, 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Afrin merkezine ilerleyişini sürdürüyor. Harekat kapsamında TSK unsurları ve ÖSO güçleri, 4- 5 kilometre yaklaşılan Afrin’in kent merkezindeki siviller, evlerini terk etmeye başladı. Afrin’de yaşayan sivillerin, yanlarına aldıkları bazı eşyayla, Afrin’in güneyindeki ve rejim kontrolünde olan Nubul ve Zehra bölgelerine gittikleri belirtildi. Uzun araç konvoyu oluşan bölgeden ayrılan sivillerin bazılarının rejim kontrolündeki bölgelere yerleştikleri, bazılarının ise iç kesimlerdeki Münbiç tarafına devam ettikleri aktarıldı.
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Siviller Afrin'i Boşaltıyor!
TSK ve ÖSO, doğudan güneydoğuya doğru 1,5 kilometre daha ilerleyerek Afrin ilçe merkezini kuşatmaya almaza hazırlanırken, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında merkezine yaklaşılan Afrin’deki siviller de evlerinden ayrılmaya başladı.
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