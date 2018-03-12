  • BIST 118.558
  • Altın 161,855
  • Dolar 3,8130
  • Euro 4,7009
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATaksicilerden adliye önünde UBER eylemi

Siviller Afrin'i Boşaltıyor!

»
Siviller Afrin'i Boşaltıyor!
TSK ve ÖSO, doğudan güneydoğuya doğru 1,5 kilometre daha ilerleyerek Afrin ilçe merkezini kuşatmaya almaza hazırlanırken, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında merkezine yaklaşılan Afrin’deki siviller de evlerinden ayrılmaya başladı.

TSK ve ÖSO, 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Afrin merkezine ilerleyişini sürdürüyor. Harekat kapsamında TSK unsurları ve ÖSO güçleri, 4- 5 kilometre yaklaşılan Afrin’in kent merkezindeki siviller, evlerini terk etmeye başladı. Afrin’de yaşayan sivillerin, yanlarına aldıkları bazı eşyayla, Afrin’in güneyindeki ve rejim kontrolünde olan Nubul ve Zehra bölgelerine gittikleri belirtildi. Uzun araç konvoyu oluşan bölgeden ayrılan sivillerin bazılarının rejim kontrolündeki bölgelere yerleştikleri, bazılarının ise iç kesimlerdeki Münbiç tarafına devam ettikleri aktarıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Taksicilerden adliye önünde UBER eylemi12 Mart 2018 Pazartesi 11:11
  • İran'da Türk Jeti Düştü: 11 Ölü12 Mart 2018 Pazartesi 11:09
  • Bodrum'u Sarsan Kaza!12 Mart 2018 Pazartesi 11:07
  • O Davada Karar Çıktı!09 Mart 2018 Cuma 17:10
  • Yavuz Bingöl de İstifa Etmiş!09 Mart 2018 Cuma 17:01
  • Seda Sayan'a RTÜK'ten Rekor Ceza09 Mart 2018 Cuma 17:00
  • Savunma Yaparken Ağladı!09 Mart 2018 Cuma 16:59
  • Edirne'de Şok Rapor!09 Mart 2018 Cuma 16:57
  • Eskort Hakimden Dayak Yedi!09 Mart 2018 Cuma 16:52
  • İETT'den 'Kontak Kapatma' Açıklaması!09 Mart 2018 Cuma 14:09
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim