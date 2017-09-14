Sivil öğrencilere askeri hekim yolu açıldı

316 öğrencilik kontenjan hazır.

Türkiyenin çeşitli üniversitelerinde tıp eğitimi alan öğrencilere Askeri Hekim olma yolu açıldı ve ilk etapta taban puan aranmayan yatay geçişle 316 öğrenci alımı için kontenjan hazırlandı. 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) akademi ve eğitim misyonu Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilmişti.



316 TIP ÖĞRENCİSİ ASKERİ HEKİM OLABİLECEK



Üniversite, Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın askeri hekim ihtiyacını karşılamak üzere Tıp Fakültelerinden yatay geçişle 316 öğrenciyi bünyesine katacağını duyurdu.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 15 Temmuz sonrasında Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı Tıp Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Hemşirelik Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesine devrolduğunu söyledi.

120 ÖĞRENCİ ALINMIŞTI



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl konuyla alakalı yaptığı açıklamada Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve İçişleri Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda, 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde yaklaşık 120 üniformalı öğrenci kabul ettiklerini, bu sayıya ilaveten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesine, Tıp Fakültelerinin ara sınıflarından Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına öğrenci alınacağını açıkladı.

TABAN PUAN ŞARTI ARANMAYACAK, EMEKLİLİK HAKKI ÖĞRENCİLİKLE BAŞLAYACAK





Erdöl, konuyla alakalı şunları söyledi: "Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi 2, 3, 4 ve 5. Sınıflara her sınıf için MSB nam ve hesabına 55 erkek 10 bayan öğrenci, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına 10 erkek 4 bayan öğrenci olmak üzere Tıp Fakültelerinden yatay geçişle öğrenci alacağız. Alacağımız bu öğrencilerde taban puan şartı aramayacağız.Bu öğrencilerimiz en iyi şartlarda eğitim görecek ve 5 yıldızlı otel konforunda olan yurtlarımızda kalacaklardır. Eğitime başladıkları andan itibaren sigorta primleri devlet tarafından ödeneceğinden emeklilikteki hizmet süreleri de öğrenciliğe başladıkları an itibariyle başlamış olacaktır. MSB ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına eğitim gördüklerinden dolayı devletimiz onların tüm ihtiyaçlarını (Yurt parası, Yemek Parası, Kitap, Kılık Kıyafet vb…) karşılayacaktır. Öğrencilere eğitimleri süresince kullanabilecekleri dizüstü bilgisayarlar ve öğrenci harçlığı verilecektir. Mezun oldukları zamanda üniformalı subay hekim olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda, kıtalarda hizmet yapacaklar. Konuyla alakalı duyuru üniversitemizin web sitesinde yayınlanmıştır."



FETÖ/PDY TÜRKİYENİN EN GÖZDE KURUMU GATA'YI DA ELE GEÇİRMİŞTİ

Fetullahçı Terör Örgüt'nün (FETÖ)'nün Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki (GATA) yapılanmasına yönelik iddianame FETÖ mensuplarının kendilerinden olmayanları tasfiye etmek için kullandıkları yöntemler hakkında şok bilgiler ortaya çıkmıştı. Akıncı Üssü davasının kilit isimlerinin, verdikleri ifadelerde GATA'daki atamalarda FETÖ'cü olmayanların tasfiye edildiği ortaya çıkmıştı.





GATA'da uygulanan "genel illegal yöntemler", kendilerinden olmayan çalışana mobbing uygulanması, terfi ettirilmemesi, stratejik görevlere getirtilmemesi, zor görevlerin verilmesi, istem dışı tayin edilmesi, yurt dışında eğitim imkanlarından faydalandırılmadığı dosyaya girmişti.Örgütün ayrıca, kendilerinden olmayanları hem madden hem de manen bitirmeye, yok etmeye yönelik eylemler içerisine girdiği anlatılan iddianamede, bu yöntemlerle kişilerin, aile, sosyal ve iş hayatında yıpratılarak itibarsızlaştırıldığı, bu iftiraların/saldırıların kimden geldiğini bilse de direnemediği, sonuç olarak tayin, görev değişikliği, istifa yoluyla veya zorunlu olarak emekli edildiği aktarıldı.





FETÖ/PDY örgütünün özellikle TSK'daki aktif pilotları elemeye yönelik çeşitli yöntemlere başvuran şüphelilerin, bu pilotların kariyerini ve uçuşlarını engellemek amacıyla gerçeği yansıtmayan sağlık raporları düzenledikleri iddianamelde yer almıştı.İddianameye göre, örgüt üyeleri, pilotluk görevinden uzaklaştırmak istedikleri kişilere, herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı halde yüksek tansiyon teşhisi koyarak, kalp damarlarını genişletme özelliğine sahip tansiyon ilaçları yazdı. Bir sonraki kontrole kadar bu ilaçları kullanan pilotların gerçekte hiçbir sağlık sorunu yaşamadıkları halde ilaç nedeniyle kalp damarlarının genişlemesi sağlandı. Yapılan muayene sonucu kardiyolojik açıdan "uçamaz" raporu verilmesinin önü açılıyordu.Örgüt mensubu olmayanlar bu yöntemlerle elenirken, gerçekte askeri okullara girmesini engelleyecek rahatsızlığı bulunup da örgüte yakın olan kişilere ise "sağlam" raporu ile TSK'ya girmeleri sağlandı.