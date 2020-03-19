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SON DAKİKASivas'ta Korkutan Deprem!

Sivas'ta Korkutan Deprem!

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Sivas'ta Korkutan Deprem!
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yaklaşık olarak 20 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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