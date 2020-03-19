Depremin yaklaşık olarak 20 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
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- Milli Eğitim Bakanından Önemli Açıklamalar
- ÖSYM O Sınavların Tarihlerini Erteledi!
- Sivas'ta Korkutan Deprem!
- Lokontalarda ve Kafelerde En Az 1 Metre Mesafe
- Vaka Sayısı 191 oldu
- Toplantı Öncesi Kritik Açıklama
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Sivas'ta Korkutan Deprem!
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Sivas'ta Korkutan Deprem!AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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VİDEO GALERİ
- 11:46 - Milli Eğitim Bakanından Önemli Açıklamalar
- 11:39 - ÖSYM O Sınavların Tarihlerini Erteledi!
- 11:14 - Sivas'ta Korkutan Deprem!
- 09:40 - Lokontalarda ve Kafelerde En Az 1 Metre Mesafe
- 01:42 - Vaka Sayısı 191 oldu
- 13:29 - Toplantı Öncesi Kritik Açıklama
- 13:27 - Flaş... Flaş... Maskeler Reçeteyle Alınabilecek!
- 13:27 - Kritik Toplantı Öncesi Erdoğan Açıklama Yapacak
- 09:58 - Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı
- 09:57 - Asılsız Paylaşım Yapan 24 Kişi Gözaltına Alındı
- 09:56 - Tahliye İşlemleri Tamamlandı
- 09:54 - Koronavirüs'ten Ölenlerin Sayısı 7 bin 954’e yükseldi
- 09:46 - Karantina Sabahı Böyle Görüntülendi
- 09:40 - Kadir Şeker İçin İstenen Ceza Belli Oldu
- 09:38 - O Karar Resmî Gazete'de Yayımlandı
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