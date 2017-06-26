  • BIST 99.639
  • Altın 140,144
  • Dolar 3,5032
  • Euro 3,9191
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPutin'den Erdoğan'a Türk Akımı telefonu

Sivas'ta askeri araç devrildi: 1 şehit, 6 yaralı

»
Sivas'ta askeri araç devrildi: 1 şehit, 6 yaralı
Sivas Yıldızeli ilçesi yakınlarında göreve giden askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Sivas Yıldızeli ilçesi yakınlarında göreve giden askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ablalara şok soru: Fethullah Gülen gay mi?26 Haziran 2017 Pazartesi 12:13
  • Bayramı kana bulayacaklardı!25 Haziran 2017 Pazar 11:39
  • Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu25 Haziran 2017 Pazar 11:22
  • Sakarya'da iki grup arasında kavga24 Haziran 2017 Cumartesi 15:40
  • Bakırköy'de korkutan patlama: 1 yaralı24 Haziran 2017 Cumartesi 12:00
  • Elle tacize 2 yıl 1 ay24 Haziran 2017 Cumartesi 10:49
  • Tur rehberi ortalığı birbirine kattı23 Haziran 2017 Cuma 15:44
  • İstanbul'da trafik yoğunluğu erken başladı23 Haziran 2017 Cuma 15:05
  • Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili flaş gelişme23 Haziran 2017 Cuma 14:46
  • TSK'dan gözleri yaşartan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın videosu23 Haziran 2017 Cuma 13:10
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim