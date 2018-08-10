Sivasspor yeni transferlerini tanıttı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, transferde anlaşmaya vardığı Douglas Santos, Uğur Çiftçi, Aydın Karabulut, Erdoğan Yeşilyurt, Serhiy Rybalka, İlker Sayan ve David Braz ile basın önünde sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, asbaşkan Faruk Taşseten ve futbolcular katıldı.

Mecnun Otyakmaz, törende yaptığı konuşmada, eksik olan mevkilere transferlerin devam edeceğini söyledi.

Takıma yeni katılan futbolculara başarı dileyen Otyakmaz, "David Braz transferi ile stoper mevkisindeki sorunu halletmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde de transferlerimiz devam edecek. David Braz, ülkesinde sevilen, çok önemli bir isim. İyi, ciddi bir kulüpten transfer ediyoruz. Kendisi ile 1 yıllık satın alma opsiyonlu kiralık olarak sözleşme imzalıyoruz. Sivasspor'a çok önemli hizmetlerde bulunacağını düşünüyoruz. Kendisine Sivasspor camiası adına 'hoş geldin' diyoruz." dedi.

Futbolcuların görüşleri

Yeni transferlerden Brezilyalı stoper David Braz, sözlerine "Merhaba Gardaş" diyerek başladı.

David Braz, Demir Grup Sivasspor'da olmaktan şeref duyduğunu belirterek, "Bu bir yeni meydan okuma, büyük bir şeref. Sivasspor'a tüm emeğimi vereceğim. Yeni geldiğim takıma destek verip, Robinho ile oynamak büyük bir şeref. Sivasspor'a yardım edebilmek için elimden geleni yapacağım. Gelmeden önce Robinho ile konuştum. Kulüple ilgili bana çok olumlu şeyler söyledi. Douglas ile de görüşme şansım oldu. O da aynı şeyleri söyledi." şeklinde konuştu.

Demir Grup Sivasspor'un, Sivas Belediyespor'dan kadrosuna kattığı İlker Sayan ise transfer teklifi aldığında çok mutlu olduğunu ve hayallerinin gerçekleştiğini söyledi.

Altınordu'dan kadroya dahil edilen Erdoğan Yeşilyurt, Demir Grup Sivasspor forması giyecek olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Geçen sezon kırmızı-beyazlı formayı kiralık olarak giyen ve bu sezon bonservisi alınan Serhiy Rybalka ise büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu aktardı.

Daha önce de 2 sezon Sivasspor forması giyen Aydın Karabulut, kırmızı-beyazlı ekibe dönmeyi çok istediğini belirterek, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen Uğur Çiftçi ise transfer döneminde birçok kulüpten teklif almasına rağmen menajerine Sivasspor ile sonuç almadan başka hiçbir takımla görüşme yapmamasını söylediğini aktararak, "Bu konuda milliyetçiyim. Yuvama geldim. İnşallah Sivasspor'a layık olurum. Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Barcelona'dan kiralık olarak Sivasspor'a gelen Brezilyalı futbolcu Douglas Santos, yeni sezon öncesi kendisini hazır hissettiğini belirterek, "Sezon öncesi Barcelona'da da burada da hazırlıklarımı yaptım. İdmanlara çıkıyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Ufak bir kas sakatlığı yaşadım. Bu hafta boyunca tedavimi oldum. Sakatlığımı atlatmış bulunmaktayım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından futbolcular, basın mensuplarına poz verdi.