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SİVAS KONGRESİNİN 100 YILI UNUTULMADI!

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SİVAS KONGRESİNİN 100 YILI UNUTULMADI!
Liderler, siyasiler, siyasi partiler ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya paylaşımları geldi.

SonDakika.com'un haberine göre; Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'nin bugün 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Manda ve himaye fikrinin kesin olarak reddedildiği ve kurtuluş mücadelemizin kaderinin belirlendiği bugüne dair devlet erkanı ve siyasilerden #SivasKongresi etiketiyle sabahın erken saatlerinden itibaren paylaşımlar gelmeye başladı.
İŞTE O MESAJLAR:
CUMHURBAŞKANLIĞI
"Sivas'ta 100 sene önce bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyoruz."
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU
Bağımsız, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı #SivasKongresi'nin 100. yıldönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
#SivasKongresi'nin 100. Yılı Kutlu Olsun... Ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'Ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi saygı ile anıyoruz...

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